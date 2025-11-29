ソフトバンクの松本裕樹投手（29）が29日、来季は自己最多だった2023年の53試合の登板試合数の更新も視界に捉えていることを明かした。

11年目の今季はチーム2位タイの51試合に登板して5勝2敗、39ホールド、防御率1・07。44ホールドポイントで初のタイトルとなる最優秀中継ぎ賞を受賞したが、来季は文句なしのフル稼働を心に誓っている。

「今季は間隔が空いたり、制限があったりした中での登板があったので、そういうのがなく1年間投げ続けられたら」と話し、その上で「具体的な数字は分からないが、今年より多く投げることができたら」と力を込めた。

今オフに栃木県内で行う自主トレには、チームメートの上茶谷大河や岩井俊介が参加。「今年だったら中継ぎで（年齢が）一番上くらいで活動をしていた。チームにプラスになればいいかなと思って」と語った。

この日は福岡県小郡市の小郡市野球場で開催された野球教室「ベースボールキッズ2025」に参加し、ストラックアウトとキャッチボールを担当。「元気な子どもたちがたくさんいて、パワーをもらった」と笑顔を見せた。（浜口妙華）