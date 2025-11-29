Æ£°æºÚ¡¹»Ò¤¬¡Ö¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¡¦¥ª¥Ö¡¦¥¶¡¦¥¤¥ä¡¼¡×½é¼õ¾Þ¡¢À¤³¦Î¦¾å20¥¥í¶¥Êâ¤ÇÆüËÜ½÷»Ò½é¤ÎÆ¼¥á¥À¥ë¡¡¾¡ÌÚÈ»¿Í¤âÍ¥½¨Áª¼ê¾Þ
¡¡ÆüËÜÎ¦Ï¢¤Ï29Æü¡¢º£Ç¯¤Î³èÌö¤¬ºÇ¤â¸²Ãø¤À¤Ã¤¿¶¥µ»¼Ô¤òÉ½¾´¤¹¤ëº£Ç¯¤Î¡Ö¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¡¦¥ª¥Ö¡¦¥¶¡¦¥¤¥ä¡¼¡×¤òÈ¯É½¤·¡¢9·î¤ÎÅìµþ¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿À¤³¦Áª¼ê¸¢½÷»Ò20¥¥í¶¥Êâ¤ÇÆ¼¥á¥À¥ë¤ÎÆ£°æºÚ¡¹»Ò¡Ê¥¨¥Ç¥£¥ª¥ó¡Ë¡áÊ¡²¬¸©Æá²ÑÀî»Ô½Ð¿È¡á¤¬½é¼õ¾Þ¤·¤¿¡£Æ£°æ¤Ï¶¥Êâ¤ÎÆüËÜ½÷»ÒÀª¤È¤·¤Æ¸ÞÎØ¡¢À¤³¦Áª¼ê¸¢¤òÄÌ¤¸¤Æ½é¤Î¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¡£À¤³¦Áª¼ê¸¢¤ò´Þ¤á¤ÆÆüËÜµÏ¿¤â2ÅÙ¹¹¿·¤·¤¿¡£
¡¡Í¥½¨Áª¼ê¾Þ¤Ç¤ÏÆ±À¤³¦Áª¼ê¸¢¤ÎÃË»Ò35¥¥í¶¥Êâ¤ÇÆüËÜÀª1¹æ¤È¤Ê¤ëÆ¼¥á¥À¥ë¤Ëµ±¤¡¢Áª¼êÃÄ¤òÀª¤¤¤Å¤±¤¿¾¡ÌÚÈ»¿Í¡Ê¼«±ÒÂâ¡Ë¡áÊ¡²¬¸©ÂçÌî¾ë»Ô½Ð¿È¡á¤¬Áª½Ð¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¤³¤Î¤Û¤«ÃË»Ò110¥á¡¼¥È¥ë¾ã³²¤ÎÂ¼ÃÝ¥é¥·¥Ã¥É¡ÊJAL¡Ë¡¢ÃË»Ò20¥¥í¶¥Êâ¤Î»³À¾ÍøÏÂ¡Ê°¦ÃÎÀ½¹Ý¡Ë¤âÁª¤Ð¤ì¤¿¡£