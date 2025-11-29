¡Ö¤¹¤´¡Ä¡×¡Ö¤¢¤Îº¢¤ÈÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¡×¸µ¥¢¥¤¥É¥ë51ºÐàÅÄ¼ËÊë¤é¤·¤Î¶á¶·Êó¹ðáÅê¹Æ¤¬ÏÃÂê¡¡µ×¡¹¥Ø¥¢¥«¥Ã¥È¶á±Æ¤Ë¡ÖÊÑ¤ï¤é¤º¤ªåºÎï!¡×¡ÖÈþËâ½÷¤¹¤®¤ë¡×¤ÎÀ¼
¡Ö¤³¤³¤Þ¤ÇÃ»¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¤¤¤Ä¤Ö¤ê?¡×
¡¡¥¢¥¤¥É¥ë¤È¤·¤Æ¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿51ºÐ¥¿¥ì¥ó¥È¤¬àÅÄ¼ËÊë¤é¤·¤Î¶á¶·Êó¹ðá¤ò¤·¡¢µ×¡¹¤Ë¥Ø¥¢¥«¥Ã¥È¤·¤¿¶á±Æ¤¬ÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö¤É¤ì¤¯¤é¤¤¿¶¤ê¤À¤í¤¦¥Ø¥¢¥µ¥í¥ó¡£ÀµÄ¾Ž¤ÅÄ¼ËÊë¤é¤·¤·¤Æ¤¤¤ë¤ÈÈþÍÆ¤È¤Ï±ï¤¬±ó¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡×¤È¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë¶á¶·¤òÄÖ¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢°æ¾åÀ²Èþ(·§ËÜ¸©½Ð¿È)¡£
¡¡Â³¤±¤Æ¡Ö¤·¤«¤·¤³¤¦¤ä¤Ã¤Æ»Å»ö¤È¤Ê¤ë¤È¿¿µÕ¤Î¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤ÇŽ¤¤È¤Æ¤â¿·Á¯¤ÇÊÑ²½¤Ë¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤¹¤ë¡×¤È¤·¡¢ABEMA¤ÎÇÛ¿®ÈÖÁÈ¤ÇË¬¤ì¤¿¥Ø¥¢¥µ¥í¥ó¤Ç¤ÎÍÍ»Ò¤òÊ£¿ôËç¤Î¼Ì¿¿¤Ç¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¥Ø¥¢¥«¥Ã¥È¤â¤´Ìµº»ÂÁ¤Ç¤¹¤Î¤Ç¥Ð¥Ã¥µ¥ê¡£¤³¤³¤Þ¤ÇÃ»¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¤¤¤Ä¤Ö¤ê?¡×¤È´°À®¤·¤¿¥Ø¥¢¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ç¾Ð´é¤ò¸«¤»¤ë¼«»£¤ê¥·¥ç¥Ã¥È¤â¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡ÖÁêÊÑ¤ï¤é¤º¤ªåºÎï¤Ç¤¹¤Í!¡×¡Ö¤¤¤Ä¤â¤«¤ï¤¤¤¤¡×¡Ö¼ã¤¤»þ¤ÈÊÑ¤ï¤ó¤Ê¤¤¤Í¡×¡ÖåºÎï¤Ê¤ª»Ð¤µ¤ó¤È¤¤¤¨¤ÐÀ²Èþ¤µ¤ó¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤Ç¤·¤¿♡¡×¡Ö¤¹¤´¡½¤¯¼ã¤¤¡×¡ÖÈþËâ½÷¤¹¤®¤ë¡×¡Öµ×¡¹¤Î¥¢¥¤¥É¥ëÀ²Èþ¡¢¤¢¤Îº¢¤ÈÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤Èþ¤·¤µ¤Ç¤¹♡¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¡£¡¡1991Ç¯¤Ë¡Öºù¤Ã»Ò¥¯¥é¥Ö¤µ¤¯¤éÁÈ¡×¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤·¤Æ¥¢¥¤¥É¥ë¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿°æ¾å¤ÏŽ¤¥°¥é¥Ó¥¢¥¢¥¤¥É¥ë¤ä½÷Í¥¤È¤·¤Æ¤â³èÌö¤·¡¢¸½ºß¤Ï¸Î¶¿¤ËÌá¤êÀ¸³è¡£2024Ç¯¤Ë¤Ï¡Ö·§ËÜ°Ü½»¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼¡×¤Ë½¢Ç¤¤·¤Æ¤¤¤ë¡£