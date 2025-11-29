ソフトバンクの柳田悠岐外野手（37）が29日、みずほペイペイドーム内の球団事務所で契約更改交渉に臨み、1億円減の年俸3億7000万円プラス出来高払いでサインした。（金額は推定）

16年目を迎える来季は2019年オフに結んだ7年契約の最終年。過去には2度の首位打者、4度の最高出塁率などのタイトルを獲得してきたが、新たな目標に「カムバック賞を取りたい」を掲げた。

今季は同い年の中日・大野雄大が昨季の2勝から11勝へと勝利数を大幅に増やす活躍を見せ、カムバック賞を受賞。「（大野）雄大が取ったので、いいなと」と話し、刺激を受けたことを明かした。

「超人」と称される柳田だが、昨季は右太もも裏を痛めて52試合の出場にとどまった。今季も4月に自打球を右すねに受けて負傷して、出場はわずか20試合。それだけに「僕もちょうど2年空いたので、条件を満たしていると思いました」と口にした。

今季を「試合に出てないし、残念なシーズンだったけど、チームはリーグ優勝、日本一になったので良かった」と振り返った柳田にとって、来季は38歳のシーズン。現状を「衰えている」と率直に語る一方で「技術は増している」と話す。

「自分の体が動く限りは良いパフォーマンスが出せる、自信を持ってプレーできるならばやりたい。1試合でも1打席でも多くグラウンドに立ちたい。『俺を使え』って思いながらプレーできれば、自分のプレーにつながると思う」。来季は「有言実行」で完全復活のシーズンとする。（大橋昂平）