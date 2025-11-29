タレントのヒロミ（60）が29日放送の日本テレビ「オー！マイゴッド！私だけの神様、教えます」（土曜前10・30）に出演し、自身の結婚式を振り返る場面があった。

1993年に歌手・松本伊代と結婚し、ハワイで挙式。翌年に都内のホテルで披露宴を行った。「僕、結婚式挙げるのいいと思ってる派ですから」と話し、挙式・披露宴はきっちり行った方がいいと思っていることを明かした。

その理由について「乗り越えなきゃいけないことがいっぱいあるので。引き出物はどうする？とか」と話し、結婚前にいろいろと話し合うことが必要だという。独身の小泉孝太郎が「何でもいいよとか言ったら終わりでしょうね」と笑うと、「終わりだよ」とうなずいた。

自身の披露宴には「1000人ぐらい」を招待し、芸能界のそうそうたるメンバーが顔をそろえた。「タモさんとかたけしさん、さんまさん、とんねるずとか」とタモリ、ビートたけし、明石家さんま、とんねるずと大物の名前を挙げるとスタジオからは“えー！”と驚きの声が。

小泉は理想の結婚式を聞かれると「まったく想像つかない」としつつも「地元（横須賀）が海もあって山もあって…緑があって海も見えてがいいなと思う」と思い描いていた。