【ゆんゆん電波シンドローム】 2026年4月 発売予定 価格：未定

アライアンス・アーツは、11月29日に開催されたインディーゲームイベント「INDIE Live Expo」にて、PC用リズムADV「ゆんゆん電波シンドローム」の発売が2026年4月に決定したことを発表した。あわせて、本作の魅力を紹介する新トレーラーが公開された。

本作は、ヒキコモリの少女が「電波ソング」に乗せインターネットに怪文書をポストし、世界をゆんゆんに狂わせていく「音楽ゲーム」×「怪文書」がテーマのリズムADV。楽曲は「電波ソング」“のみ”が30曲以上収録されいる。また、桃井はるこさんやKOTOKOさんなど、「電波ソング」の祖と言えるアーティストらの本作オリジナル楽曲も遊ぶことができる。

さらに、11月29日に体験版のアップデートが実施されており、機能追加ほか、軽微な不具合の修正が行なわれた。

ゆんゆん電波シンドローム

【「ゆんゆん電波シンドローム」セカンドトレーラー】【インディーライブエキスポ 2025.11.29】

2026年4月 発売予定

価格：未定

体験版のダウンロード数が15万本を突破！ さらに、体験版に新要素を追加するアップデートを実施

本作体験版のダウンロード数が15万本を達成。また、体験版のアップデートが実施され、オンラインランキング機能や難易度の追加、音ズレの自動調整などの機能追加ほか、軽微な不具合の修正が行なわれた。

なお本体験版は、「ゆんゆん電波シンドローム」のゲーム冒頭から、リズムゲームとアドベンチャーパートのゲームループを体験できる、30分程度の内容が収録されている。シナリオは進行しないが、体験版範囲をクリアした後もゲームを楽しむことができる。

また収録予定楽曲のうち、隠し楽曲含め10曲以上が体験版で楽しめる。

□「ゆんゆん電波シンドローム」体験版URL

ゆんゆん（CV：桃井はるこ）のキャラクターソング公開！

「ゆんゆん（CV：桃井はるこ）」が歌うキャラクターソング「幸福絶頂!! りむ・で・らてんと☆」のミュージックビデオが公開された。

ゆんゆんは、主人公・Qちゃんが大好きな作品「処刑天使†ギルティーナ」のキャラクター。”電波系小悪魔”として描かれるゆんゆんは、作中では敵役ながら高い人気を誇り、「りむ・で・らてんと」というフレーズで話題となっている。Qちゃんはゆんゆんが好きすぎるあまり、モニター越しにゆんゆんと会話ができるようになる。

発表済みの本作オリジナル電波ソングは、KOTOKO氏歌唱の主題歌「電波的妄想美少女Q」に続いて2曲目となる。

「幸福絶頂!! りむ・で・らてんと☆」

作詞・作編曲：MARON

歌唱：ゆんゆん（桃井はるこ）

「電波的妄想美少女Q」

【「幸福絶頂!! りむ・で・らてんと☆」】

作詞・作編曲：MARON

歌唱：KOTOKO

対応言語を10言語に拡大

【「電波的妄想美少女Q」】

発売日発表に合わせて、「ゆんゆん電波シンドローム」は、対応言語の追加を決定。すでに発表済みの日本語・英語・簡体字・繁体字・韓国語に加えて、製品版ではロシア語・ポルトガル語（ブラジル）・フランス語・ドイツ語・ポーランド語にも対応予定となっている。

ゲーム概要

本作は、ヒキコモリの少女が「電波ソング」に乗せインターネットに怪文書をポストし、世界をゆんゆんに狂わせていく「音楽ゲーム」×「怪文書」がテーマのリズムADV。30曲以上の電波ソングとマルチエンディングでドキドキとエクスタシーが体験できる。

【ダークポップな世界観とマルチエンディング】

・なぜ少女はヒキコモリになったのか？

・どうして怪文書で世界が狂うのか？

・負け組オタクの主人公に、ハッピーエンドなんてあるのか？

遊べる楽曲はすべて「電波ソング」

本作で遊べる楽曲は、すべて電波ソングのみで構成されており、「さくらんぼキッス ～爆発だも～ん～」や「巫女みこナース・愛のテーマ」、「患部で止まってすぐ溶ける ～ 狂気の優曇華院」等の人気電波ソングが多数収録されている。

キャラクター

Qちゃん（CV.ななひら）

主人公。現実がつらすぎて頭がくるくるになった、ヒキコモリの少女。「ゆんゆん」という2次元のキャラクターへのラブで狂っている。電波ソングでハイになった脳みそで、ゆんゆん愛にあふれた、ラブリーな怪文書を垂れ流す。

ゆんゆん（CV.桃井はるこ）

Qちゃんが大好きな2次元のキャラクター。天使めいた悪魔で、モニター越しにQちゃんに話しかけてくれる。真実は定かではないが、Qちゃんの妄想の中で生きているのかも？