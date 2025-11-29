Photo: 山科拓郎

クラファンで時計のページを見ていると、ときどき気になる一本に出合います。

滋賀県大津市・石山発の腕時計ブランド JIOS（ジオス） の「GMTダイバーズ104」も、そのひとつでした。

200m防水／GMT／セラミックベゼル／サファイアガラス／NH34ムーブメント…と、かなり盛りだくさんのスペックなのに、なんと3万円台後半から狙えるというモデルです。

数字だけ見ると「お得すぎでは？」と思う反面、その裏にあるブランドの気持ちや使い勝手をもう少し冷静に見てみたくなりました。

王道デザインの安心感。普段使いしやすい一本です

外観は、驚くほど王道のダイバーズウォッチです。

40mmのケースは扱いやすく、文字盤もブレスも落ち着いたヘアライン仕上げ。派手さはありませんが、日常のどんな服にもすっとなじみそうな雰囲気があります。

角を立てすぎないケースラインや、0.1mm単位で調整されたというリューズガードの丸みも、手首の上で“自然にそこにいる感じ”をつくっている印象です。

時計好きの中には「もう少し個性が欲しい」と思う方もいるかもしれません。でも、平日は仕事、休日はちょっと外出、たまに旅行…そんな生活の延長線で使うなら、この“普通さ”に救われる人は多いはずです。

セラミックベゼルのツヤがほのかに高級感を足してくれていて、派手ではないけれど価格帯以上の質感に感じられます。このバランスがなかなか心地よいです。

200m防水とGMTは“持っていて安心する”機能

200m防水とGMTというと、日常でフル活用する人は多くないかもしれません。それでも、この機能があるだけで時計に対する安心感が大きく変わります。

雨の日も気にせず使えますし、海や川のレジャーで外す必要がない場面も多そうです。GMTは海外旅行や出張のときには便利ですし、国内でも24時間計として楽しめます。

“機能を使い切るため”ではなく、生活の自由度が少し広がるための機能という感じが心地よいです。

NH34は“気軽にGMTを楽しめる”ムーブメント

搭載されているNH34は、気軽にGMTを楽しめるムーブメントとして人気のあるものです。

Image: 株式会社VALORE

公称の日差は−20〜+40秒と精度的には標準的な印象ですが、それゆえ「気負わず普段使いしやすい」という良さもあります。

高級GMTに求めるような緻密さとは違いますが、初めての機械式時計や、仕事・日常の相棒として考えるなら十分だと感じました。

「完璧でなくていいから普段の時間を預けたい」という人には、むしろなじみやすいムーブメントと言えるでしょう。

京都の工房で組み立てているという“距離の近さ”

個人的に、このブランドのいちばん魅力的だと思った部分はここです。

JIOSは、最終的な組み立てを京都の工房で行っていて、何かあったときにも地理的に近く、対応がしやすい環境になっているそうです。

Image: 株式会社VALORE

ブランド自体はまだ若く、長期使用のデータは不透明な部分があります。それでも、「地元で丁寧に作り続けたい」という姿勢が読み取れますし、高級ブランドのような歴史の信頼ではなく、地元のメーカーならではの誠実さが感じられるような距離感です。

“応援したい気持ち”と“実用面でのちょうど良さ”を併せもった時計

「GMTダイバーズ104」を試してみて思ったのは、JIOSはスペックの高さで勝負しつつも、それ以上に“誠実なものづくり”を武器にしているブランドであることです。

地元の歴史を背負ったブランド名、京都の工房との距離感、落ち着いたデザイン、頑張った価格設定。どれも派手すぎないけれど、生活にすっとなじんでくれる空気を持っています。

写真左から、ブラック／ネイビーブルー／ベージュホワイト／グリーンの4色展開 Photo: 山科拓郎

そしてスペックはしっかりしているのに、背伸びしなくていい。価格も現実的。こういう腕時計って、気がつくと一番長く使っていた、なんてことがありそうです。もし興味があれば、詳細をリンク先でチェックしてみてください。

