前節7位の磐田が劇的な一撃で、逆転での来季J1昇格プレーオフ（PO）出場を決めた。敵地で迎えた8位・鳥栖とのリーグ最終戦は同点で迎えた試合終了間際、DFリカルド・グラッサ（28）の決勝点で2―1で勝利。最終的に5位に浮上し、昇格の望みをつないだ。4チームが1枚のJ1切符を争う最終決戦は7日に1回戦が行われ、アウェーで4位の徳島と対戦する。

悲劇の地で「奇跡」を起こした。1―0の後半43分、鳥栖に同点弾を奪われ、一度は終戦の時が近づく。ただ、この日の磐田の真価はここからだった。

失点からわずか2分後の同45分、中盤でボールを受けたFWマテウス・ペイショット（30）がドリブルで相手ペナルティーエリア付近まで前進。右にパスを送ると、最終ラインから前線に上がっていたグラッサが左足で勝ち越し点を叩き込んだ。チーム3戦連続となる終了間際の得点で、勝ち点を64に上積み。同63の大宮と同62の仙台がそのまま敗れたため、前節を終えてPO圏外だった磐田が逆転で切符を手にした。

昨季、勝てば残留の可能性があったJ1最終節で0―3の黒星を喫したのが、アウェー鳥栖戦だった。今年は苦い記憶を歓喜に塗り替えた。「最後は相手も攻撃に人数をかけてきたが、一人一人が体を張って耐えることができた」と元日本代表GK川島永嗣主将（42）。ただ、まだ戦いは続く。7日の昇格PO初戦は徳島とアウェーで対戦し、勝てば13日の決勝に進む。「あと2試合勝って、目標を達成したい」とグラッサは気を引き締めた。