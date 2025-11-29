11月29日（土）第一部 ひる3時55分〜4時55分（※関東ほかで放送）・第二部 よる7時〜10時54分 日本テレビ系で放送の「ベストアーティスト2025」。SUPER BEAVERは、楽曲「人として」を披露。出演前にコメントを寄せてくれた。

Q：この楽曲に込めたメッセージをお教えください。

柳沢亮太：シンプルに、どういう風に生きていけたら、どういう風に活動していけたらかっこいいだろう？と自分たちなりに考えた、自分たちにも問うような一曲です。リリースしたのは9年前になる楽曲なんですけど、自分たち自身今も大事に歌ってますし、好きだとおっしゃってくださる方もすごく多い曲なのかなと思うので、とても大事な1曲です。

Q：今年「24時間テレビ48」のチャリティーランナーを務めた、横山裕（SUPER EIGHT）さんが、背中を押す曲として言及されたことについて、どのように感じましたか？

渋谷龍太：嬉しいですね。テレビ番組でも共演させていただくことがよくあったので、自分たちの音楽がどういうふうに届いているのかと気になっているところではあったのですが、大事な1曲、背中を押される1曲として、テレビでも走るときに曲名を挙げてくださってすごく光栄だなと思いますし、背中を押せるような位置づけの曲になっててよかったなと思いますね。

Q：今年結成20周年。「ベストアーティスト2025」のテーマ「音楽の旅〜Music journey〜」にちなみ、20年のキャリアはどのような「旅」でしたでしょうか？

藤原"37才"広明：がむしゃらにやっていたというもまたちょっと違うというか、考えながらもやっていましたし、時には失敗もしたり、みんなで大喜びすることもありました。4人だけでやってきた20年じゃないなとすごく思えます。こうして取材をしていただくことも、テレビに出させていただけることも、当たり前だと思っていないですし、あっという間に過ぎたような気もしますが、振り返るとすごく濃くて、すごく刺激的な20年間をおかげさまで過ごさせていただけているなという感じがします。

Q：12月にはツアーファイナルの東京国際フォーラム公演、さらにアコースティックアルバムのリリースを控えるなど活発な活動の中で、バンドとしての結束・成熟を感じる点などがあれば、今日視聴者の方に見ていただきたいポイントと合わせてお教えください。

上杉研太：20周年の今年に限らず、毎年「一番これがいい」と思う活動ができていて、それも幸せなことだなと思いますし、ライブもいっぱいやって、ライブをやったところのエネルギーからアルバムを出したりとか、バンドとしては「これがベストだな」と思えるような精神状態でずっとやらせていただいています。その状態でテレビでパフォーマンスができるということは本当にありがたいですし、光栄です。こんな感じで20周年を駆け抜けて、21年目も…という感じでバンドを続けていけたらなというすごいいいテンション感、チームの感覚で今SUPER BEAVER をやっているので、そういった思いをテレビでも感じていただけるように、精一杯やらせていただきます。

Q：今年一年間を振り返ってみていかがでしょうか。

渋谷：すごくいろんな方に支えていただいて迎えられた20周年だと思うので、やっぱりその点を自分たちも大事にしたい気持ちがありました。自分たちのことを支えてくれた方であったり、SUPER BEAVER という音楽を好きだと言ってくれた方が、20周年をきっかけに楽しくなってくれたらいいな、「お祝いしようぜ」「お祝いしてくれよ」という気持ちよりも、「一緒に楽しくなろうぜ」という気持ちが強かったので、いろんな形態のライブもしましたし、20周年だからという企画もたくさんできたと思います。バンドとしては、主にオンステージで、すごく充実した一年だったなと思います。

私生活の方は、おかげさまで、たくさん忙しくさせていただいたので、私生活の記憶がほぼないのですが（笑）…私生活においては、個人的には正直この一年大変なこともあったのですが、それを凌駕するぐらいバンドとしての活動が充実していたので、初めて音楽に救われたかもしれないと思った瞬間がありました。どちらかというと、自分たちの音楽が誰かの励みになればいいなと考えながら活動してきたので、今年は救われた側面もすごく多かったなと思うので、公私ともに音楽とすごくリンクした一年だったなと思っています。

Q：最後に、改めて視聴者の方へのメッセージをお願いします。

柳沢：こうやって呼んでいただけてすごく嬉しいので、しっかりと楽曲が届くように全力でパフォーマンスさせていただきたいと思います！初めて見たよという方も「いいバンドだな」「こいつらいいな」と思っていただけるようなパフォーマンスができるよう、頑張ります！

