三田寛子、息子3人の幼少期ショット公開「すでにイケメン」「口元そっくり」と注目集まる
【モデルプレス＝2025/11/29】女優の三田寛子が11月28日、自身のInstagramを更新。3人の息子の幼少期の写真を公開し、反響を呼んでいる。
【写真】夫は歌舞伎俳優 59歳女優、イケメン息子3人の幼少時代公開
三田は、長男で歌舞伎俳優の中村橋之助が母校・青山学院創立151周年記念講演会に招かれたことに触れ、「私には初等部生の上着と半ズボンの姿が重なって見えてしまう」とコメント。息子3人の幼少期ショットを公開した。歌舞伎の稽古や出演で忙しかった子どもたちの学生時代を振り返り、学院生活で得たものや、恩師・友人との絆への母親としての感謝を綴っている。
この投稿には「3人とも可愛い」「この頃からすでにイケメン」「みんな口元そっくり！笑顔が可愛すぎる！」「やんちゃっぽい表情がたまらない」「幼少期の思い出に感動」「言葉が温かい」「家族愛が伝わる」「寛子さんも立派」「両親に似てる」といったコメントが寄せられている。三田は、1991年に歌舞伎俳優・中村芝翫と結婚。歌舞伎俳優として活躍する長男・橋之助、次男・福之助、三男・歌之助の息子3人をもうけている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】夫は歌舞伎俳優 59歳女優、イケメン息子3人の幼少時代公開
◆三田寛子、息子3人の幼少期ショット公開
三田は、長男で歌舞伎俳優の中村橋之助が母校・青山学院創立151周年記念講演会に招かれたことに触れ、「私には初等部生の上着と半ズボンの姿が重なって見えてしまう」とコメント。息子3人の幼少期ショットを公開した。歌舞伎の稽古や出演で忙しかった子どもたちの学生時代を振り返り、学院生活で得たものや、恩師・友人との絆への母親としての感謝を綴っている。
◆三田寛子の投稿に反響
この投稿には「3人とも可愛い」「この頃からすでにイケメン」「みんな口元そっくり！笑顔が可愛すぎる！」「やんちゃっぽい表情がたまらない」「幼少期の思い出に感動」「言葉が温かい」「家族愛が伝わる」「寛子さんも立派」「両親に似てる」といったコメントが寄せられている。三田は、1991年に歌舞伎俳優・中村芝翫と結婚。歌舞伎俳優として活躍する長男・橋之助、次男・福之助、三男・歌之助の息子3人をもうけている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】