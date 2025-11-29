「大河もイケる」と絶賛された井上尚弥の“激変姿” 違和感なしで「戦国映画の宣伝か」の声
12月27日にサウジアラビアで防衛戦…宣材ポスターに注目
ボクシングの世界スーパーバンタム級4団体統一王者・井上尚弥（大橋）が、12月27日にWBC世界同級2位アラン・ピカソ（メキシコ）との防衛戦を行う。宣伝のために登場した甲冑姿のポスターを、日本のファンが「戦国映画の宣伝か」「大河ドラマもイケる」と絶賛している。
井上がまさに「SAMURAI」になった。
赤い甲冑と同色のグローブを手に構える姿を、大会主催側が宣伝ポスターに仕上げた1枚が話題だ。このカードはサウジアラビアの首都・リヤドで行われる大型興行「The Ring V: Night of the Samurai（ナイト・オブ・ザ・サムライ）」のメインイベントとなる。
自身のXでポスターの投稿をリポストすると、日本のファンからも反応が次々に寄せられた。
「イケメンが過ぎるし、鎧も似合ってる」
「甲冑姿カッコ良過ぎる」
「飛んでくる矢も叩き落しそうなサムライですね」
「尚弥、NHK大河ドラマもイケる」
「イケメンすぎる 戦国映画の宣伝かw」
「戦国時代に尚さんが居たら、きっとそこでもスーパースターだっただろな」
この興行はNTTドコモの映像配信サービス「Lemino ペイ・パー・ビュー配信（PPV）」で中継予定。戦績は32歳の井上が31勝（27KO）、25歳のピカソが32勝（17KO）1分。
（THE ANSWER編集部）