12月27日にサウジアラビアで防衛戦…宣材ポスターに注目

ボクシングの世界スーパーバンタム級4団体統一王者・井上尚弥（大橋）が、12月27日にWBC世界同級2位アラン・ピカソ（メキシコ）との防衛戦を行う。宣伝のために登場した甲冑姿のポスターを、日本のファンが「戦国映画の宣伝か」「大河ドラマもイケる」と絶賛している。

井上がまさに「SAMURAI」になった。

赤い甲冑と同色のグローブを手に構える姿を、大会主催側が宣伝ポスターに仕上げた1枚が話題だ。このカードはサウジアラビアの首都・リヤドで行われる大型興行「The Ring V: Night of the Samurai（ナイト・オブ・ザ・サムライ）」のメインイベントとなる。

自身のXでポスターの投稿をリポストすると、日本のファンからも反応が次々に寄せられた。

「イケメンが過ぎるし、鎧も似合ってる」

「甲冑姿カッコ良過ぎる」

「飛んでくる矢も叩き落しそうなサムライですね」

「尚弥、NHK大河ドラマもイケる」

「イケメンすぎる 戦国映画の宣伝かw」

「戦国時代に尚さんが居たら、きっとそこでもスーパースターだっただろな」

この興行はNTTドコモの映像配信サービス「Lemino ペイ・パー・ビュー配信（PPV）」で中継予定。戦績は32歳の井上が31勝（27KO）、25歳のピカソが32勝（17KO）1分。



