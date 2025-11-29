ÃæÃ«Èþµª¡¢¤¿¤À¤¿¤ÀÈþ¤·¤¤...½ãÇò¥ï¥ó¥Ô»Ñ¤Î¿§µ¤¤Ë¥É¥¤Ã¡¡¡ÖÇòÀãÉ±¤ß¤¿¤¤¡×¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ã½÷¿À¡×
ÇÐÍ¥¤ÎÃæÃ«Èþµª¤µ¤ó¡Ê49¡Ë¤¬2025Ç¯11·î26Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¤·¡¢¥«¥Ã¥È¥¢¥¦¥È¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ÎÇò¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹»Ñ¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡Ö¥Ñ¥Ê¥½¥Ë¥Ã¥¯¼®Î±Èþ½Ñ´Û¤ËÎ©¤Á´ó¤ê¡×
ÃæÃ«¤µ¤ó¤Ï¡ÖÀèÆü¡¢¥¦¥£¡¼¥ó¹Ô¤¤ÎÈô¹Ôµ¡¤Ë¾è¤ëÁ°¤Ë¡¢¥Ñ¥Ê¥½¥Ë¥Ã¥¯¼®Î±Èþ½Ñ´Û¤ËÎ©¤Á´ó¤ê¤Þ¤·¤Æ¡×¤È¤¤¤¤¡¢³«ºÅÃæ¤ÎÅ¸Í÷²ñ¤ØÂ¤ò±¿¤ó¤À¤³¤È¤òÊó¹ð¡£¥«¥Ã¥È¥¢¥¦¥È¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ÎÇò¥ï¥ó¥Ô»Ñ¤äÅ¸Í÷²ñ¤Ç¤ÎÍÍ»Ò¤òÅê¹Æ¤·¤¿¡£
¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ËÅê¹Æ¤µ¤ì¤¿¼Ì¿¿¤Ç¤Ï¡¢¸ª¤Þ¤ï¤ê¤¬¥«¥Ã¥È¥¢¥¦¥È¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Çò¤¤¥Ï¥¤¥Í¥Ã¥¯¤Î¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹¤òÃåÍÑ¡£Å¸Í÷²ñ¤ÎÅ¸¼¨Êª¤ËÌÜ¤ò¸þ¤±¡¢¿¿·õ¤ÊÉ½¾ð¤ò¤ß¤»¤¿¡£¤½¤ÎÂ¾¤Ë¤Ï¡¢Å¸¼¨Êª¤ò¤ß¤Æ¾Ð´é¤ò¤Î¤¾¤«¤»¤ë¥·¥ç¥Ã¥È¤ä¡¢¾Ð´é¤ÎÁ´¿È¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤Ï¡¢¡Ö¤Þ¤¿°ìÃÊ¤ÈÁÇÅ¨¡×¡ÖÇò¤âåºÎï¡Á¡Á¡×¡Ö¤ªÈþ¤·¤¤¡¢¡¢¡¢¡×¡ÖÇòÀãÉ±¤ß¤¿¤¤¡×¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ã½÷¿À¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£