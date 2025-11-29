B1長崎所属のイヒョンジュンがW杯予選3P新記録…日本代表の辻直人ら上回り単独トップ

11月28日、北京のウクソン・アリーナで「FIBAバスケットボールワールドカップ2027アジア地区予選Window1」の韓国代表（FIBAランキング56位）vs中国代表（同27位）が行われ、韓国が80－76で勝利。この試合で韓国のイヒョンジュンが、現行制度となった2017年以降のFIBAワールドカップ予選では史上最多となる1試合9本の3ポイントシュートを成功した。

先発出場したイは、第1クォーターから4本の3ポイントを決めて韓国をけん引すると、第2クォーターにも2本を射抜き、前半だけで20得点をマークした。第4クォーター開始19秒で過去7名が記録している8本目の3ポイントを決め、同残り4分には新記録となる9本目を成功。試合全体でも3ポイント成功率64.3パーセント（9/14本）と高い精度を保ち、ゲームハイとなる33得点を挙げた。

なお、過去に最多タイ8本を記録した7人の中には、日本代表の辻直人や、今夏の日本代表戦にも出場していたレバノン代表のアミール・サウードらが名を連ねている。辻は2018年2月22日の日本代表vsチャイニーズ・タイペイ戦で3ポイント成功率61.5パーセント（8/13本）を記録。この試合でチーム最多26得点を挙げたものの、日本は69－70で敗戦していた。

新記録を樹立した25歳のイは、201センチ95キロのシューティングガード兼スモールフォワード。デイビッドソン大学出身で、2023年にGリーグでキャリアを始めた。2023－24シーズン終盤に大阪エヴェッサへ加入したものの、翌2024－25シーズンはオーストラリアのイラワラ・ホークスでプレー。今シーズンから長崎ヴェルカに活躍の場を移し、ここまで18試合全てに先発出場。1試合平均18.3得点3ポイント成功率48.4パーセント5.8リバウンド2.9アシストの活躍で、B1西地区首位を走る長崎の主軸を担っている。

◆▼ワールドカップ予選（2017年以降）1試合3ポイント記録

1位 9本 イヒョンジュン（韓国）



2位 8本 ジョン・ジェンキンス（アメリカ）、カシアス・ロバートソン（カナダ）、キー・リー（香港）、アミール・サウード（レバノン）、辻直人（日本）、A.J.スローター（ポーランド）、アメデオ・デッラ・ヴァッレ（イタリア）

【動画】イヒョンジュンが3P9本成功…中国vs韓国のハイライト映像