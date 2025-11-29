¡Ú²û¤«¤·¤¤±ÇÁü¡Û¡Ö¤¤¤¤¡û¡û¤ÎÆü¡×¤¤¤¯¤ÄÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡©
²¬»³±ÇÁü¥é¥¤¥Ö¥é¥êー¥»¥ó¥¿ー¤ËÊÝ´É¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÀÎ¤Î±ÇÁü¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤¯¡Ö¤¢¤ÎÆü¸«¤¿É÷·Ê¡×¤Ç¤¹¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¡Ú²û¤«¤·¤¤±ÇÁü¡Û¡Ö¤¤¤¤¡û¡û¤ÎÆü¡×¤¤¤¯¤ÄÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡©
º£²ó¤Ï¡¢¤¤¤í¤¤¤í¤Ê»þÂå¤Î11·î¤Î¥Ë¥åー¥¹¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ö11·î¡×¤È¤¤¤¨¤Ð²¿¤ò»×¤¤Éâ¤«¤Ù¤Þ¤¹¤«¡©
11·î¤È¤¤¤¨¤Ð¡Ä¸ìÏ¤¹ç¤ï¤»¤Ç¡Ö¤¤¤¤¡»¡»¡Ê¤Þ¤ë¤Þ¤ë¡Ë¤ÎÆü¡×¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£2018Ç¯¤Î¥Ë¥åー¥¹¤Ç¾Ò²ð¤µ¤ì¤¿¾ì½ê¤Ï¿¿Äí»Ô¤ÎÅò¸¶²¹Àô¡£
¤â¤¦¤ªÊ¬¤«¤ê¤Ç¤¹¤Í¡£²¹Àô¤ÎÅò¤òÏ·¿Í¥Ûー¥à¤Ë¤ªÆÏ¤±¡£¤½¤¦¡¢11·î26Æü¡¢¡Ö¤¤¤¤É÷Ï¤¤ÎÆü¡×¤Î¥Ë¥åー¥¹¤Ç¤·¤¿¡£
Â³¤¤¤Æ¤Î¡Ö¤¤¤¤¡û¡û¤ÎÆü¡×¤ÎÉñÂæ¤Ï¡ÄÆ°Êª±à¡©
¼¡¤Ï2016Ç¯¡¢²¬»³»Ô¤ÎÃÓÅÄÆ°Êª±à¡£2Æ¬¤Î¥Ð¥¯¤¬¤³¤ÎÆü¤Î¼ç¿Í¸ø¤Ç¤·¤¿¡£
²ÌÊª¤Î¥±ー¥¤¬½àÈ÷¤µ¤ì¤Æ¡Ä11·î22Æü¡¢¤¤¤¤É×ÉØ¤ÎÆü¤Ç¤·¤¿¡£
Â³¤¤¤Æ¤Ï2013Ç¯¡£¤³¤ÎÆü¤Ï¡Ö¤¤¤¤»õ¤ÎÆü¡×¤Ç¤·¤¿¡£¤Û¤«¤Ë¤â¡Ö¤¤¤¤Æù¡×¤ÎÆü¤Ê¤ó¤«¤â¤ª¤Ê¤¸¤ß¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
¿·´´Àþ¤È¥³¥é¥Ü¤·¤¿¤Î¤Ï¡©
¼¡¤Ï¡Ä500·Ï¿·´´Àþ¤Ë¡¢ÆÃÄ§¤¢¤ë»ç¿§¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¡£¥¢¥Ë¥á¡Ö¥¨¥ô¥¡¥ó¥²¥ê¥ª¥ó¡×¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¤·¤¿¿·´´Àþ¡Ö500TYPE¡Ê¥¿¥¤¥×¡ËEVA¡Ê¥¨¥ô¥¡¡Ë¡×¤Î±¿¹Ô¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ï2015Ç¯¤Î11·î¤Ç¤·¤¿¡£
»³ÍÛ¿·´´ÀþÁ´Àþ³«¶È40¼þÇ¯¤È¥¨¥ô¥¡¥ó¥²¥ê¥ª¥ó¤Î¥Æ¥ì¥ÓÊüÁ÷³«»Ï20¼þÇ¯¤òµÇ°¤·¤Æ±¿¹Ô¡£¼ÖÆâ¤Ë¤Ï¼ÂÊªÂç¤ÎÁà½ÄÀÊ¤âºÆ¸½¤µ¤ì¡¢Âç¿Íµ¤¤Î¤¿¤á±¿¹Ô´ü´Ö¤Ï1Ç¯°Ê¾å¤â±äÄ¹¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
Bµé¥°¥ë¥á¤ÎÄºÅÀ¤Ëµ±¤¤¤¿¤Î¤Ï¡©
2011Ç¯¡£Âç´î¤Ó¤ÎÍýÍ³¤Ï¡©Bµé¥°¥ë¥á¤ÎÆüËÜ°ì¤ò·è¤á¤ë¡ÖBー1¡Ê¥Óー¡¦¥ï¥ó¡Ë¥°¥é¥ó¥×¥êÉ±Ï©Âç²ñ¡×¤¬¤½¤ÎÉñÂæ¤Ç¤·¤¿¡£²¬»³¸©¤«¤é¤Ï¡¢¡Ö¤Ò¤ë¤¼¤ó¾Æ¤½¤Ð¡×¤Ë¡ÖÄÅ»³¥Û¥ë¥â¥ó¤¦¤É¤ó¡×¡¢¡ÖÆüÀ¸¤Î¥«¥¥ª¥³¡×¤¬½Ð¾ì¡ª
»²²Ã63ÃÄÂÎ¤ÎÄºÅÀ¤Ëµ±¤¤¤¿¤Î¤Ï¡Ö¤Ò¤ë¤¼¤ó¾Æ¤½¤Ð¡×¤Ç¤·¤¿¡£
¥°¥é¥ó¥×¥ê·èÄê¤ÎÍâÆü°Ê¹ß¡¢ÃÏ¸µ¤Î¿¿Äí»ÔÉÇ»³ÃÏ°è¤Ï¶á¸©³ÆÃÏ¤«¤é¤ÎµÒ¤ÇÂçÆø¤ï¤¤¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢¤³¤ÎÇ¯¤Î½àÍ¥¾¡¤ÏÄÅ»³¥Û¥ë¥â¥ó¤¦¤É¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
¶âÂ°¤ÎÃì¡£¡Ä°ìÂÎ²¿¤Î¤¿¤á¤Î¤â¤Î¡©
¼¡¤Ï2010Ç¯¡£¤³¤ì¤Ï²¿¤Ç¤·¤ç¤¦¡©
¼Â¤Ï¡ÄÅìµþ¥¹¥«¥¤¥Ä¥êー¤Î°ìÈÖ¾å¤ÎÉôÊ¬¤Ë¼è¤êÉÕ¤±¤é¤ì¤¿¡ÖÈòÍë¿Ë¡×¤Ç¤·¤¿¡£
ºî¤Ã¤¿¤Î¤Ï¹áÀî¸©Â¿ÅÙÄÅÄ®¤Ë¤¢¤ëÂç¤¤Ê¥Ó¥ë¤ä¶¶¤ÎÅ´¹ü¤òºî¤ë¹©¾ì¡£¤³¤ÎÈòÍë¿Ë¤Ï¡¢¿Ë¤Ç¤Ï¤Ê¤¯Ãæ¤¬¶õÆ¶¤ÎÅ´¥Ñ¥¤¥×¤Ê¤ó¤À¤½¤¦¤Ç¤¹¡£ÃÏÉ½634¥áー¥È¥ë¤Î¹â¤µ¤Çº£¤âÍë¤«¤é¥¹¥«¥¤¥Ä¥êー¤ò¼é¤êÂ³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÀË¤·¤Þ¤ì¤Ä¤Ä»Ñ¤ò¾Ã¤·¤¿¡Ö±Ç²è´Û¡×
1999Ç¯¡¢¹â¾¾»Ô¤Ë¤¢¤Ã¤¿¤¢¤ë»ÜÀß¤¬ÀË¤·¤Þ¤ì¤Ê¤¬¤é¤â77Ç¯¤ÎÎò»Ë¤ËËë¤ò²¼¤í¤·¤Þ¤·¤¿¡£±Ç²è´Û¡Ö¥é¥¤¥ª¥ó¥«¥ó¡×¤Ç¤¹¡£¤³¤Î¡Ö¥é¥¤¥ª¥ó¥«¥ó¡×¤¬¹â¾¾»Ô¤Î¾¦Å¹³¹¡Ö¥é¥¤¥ª¥óÄÌ¤ê¡×¤ÎÌ¾Á°¤Î¸µ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£³«¶È¤Ï1922Ç¯¡ÄÂçÀµ11Ç¯¤Ç¤·¤¿¡£
¥é¥¤¥ª¥ó¥«¥ó¤ÏÌðÌî¥µー¥«¥¹¤ÎÀ¸¤ß¤Î¿ÆÌðÌîÀµÂÀÏº¤µ¤ó¤ÎºÊ¡ÖÊÆ¡Ê¤è¤Í¡Ë¤µ¤ó¡×¤¬ºî¤Ã¤¿¤â¤Î¤Ç¡¢Ì¾Á°¤ÎÍ³Íè¤ÏÅö»þ¥é¥¤¥ª¥ó¤ò»ô¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤«¤é¤Ç¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢É´½Ã¤Î²¦¥é¥¤¥ª¥ó¤â´ÑµÒ¤Î¸º¾¯¤Ë¤ÏÂÐ¹³¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
¥«¥á¥é¤ÎÀè¤Ë¤¢¤ë¤â¤Î¤È¤Ï
¤º¤é¤ê¤ÈÊÂ¤ó¤À¥«¥á¥é¤¬ÁÀ¤¦¤Î¤Ï¡ÄÎó¼Ö¤¬Áö¤ê¤Ê¤¬¤é¶âÂ°¤ÎÎØ¤ò¼õ¤±ÅÏ¤¹ºÇ¸å¤ÎÉ÷·Ê¡£
¥¿¥Ö¥ì¥Ã¥È¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¤³¤ÎÎØ¤Ï¡¢Å´Æ»¤ÎÃ±Àþ¶è´Ö¤Ç¤Î¾×ÆÍ¤òËÉ¤°¤¿¤á»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤ÈÁö¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¤¤¤ï¤ÐÄÌ¹Ô¾Ú¡£
°øÈþÀþ¤ÎµÞ¹Ô¡Öº½µÖ¡×¤Î¤ß¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¡Öº½µÖ¡×¤¬ÇÑ»ß¤È¤Ê¤ê¤³¤ÎÆü¤ÇºÇ¸å¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¤ß¤«¤óÁ¥¡×¤Ã¤Æ²¿¡©
²¬»³»Ô¤Îµþ¶¶ÉÕ¶á¤ÎÁ¥Ãå¤¾ì¤Ë°¦É²¤«¤é¥ß¥«¥ó¤òÀÑ¤ó¤ÀÁ¥¤¬Íè¤¿¥Ë¥åー¥¹¤Ç¤¹¡£¤³¤Îº¢¤ÏÁ¥¤ËÄ¾ÀÜÀÑ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤Í¡£¤½¤·¤Æ¡¢¥ß¥«¥ó¤Ï·ê¤Î³«¤¤¤¿ÈÄ¤ò»È¤Ã¤Æ¥µ¥¤¥ºÊ¬¤±¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¥µ¥¤¥º¤´¤È¤Ë¼ÐÌÌ¤òÅ¾¤¬¤Ã¤Æ¥«¥´¤ËÆþ¤ë¡Ä¸úÎ¨Åª¤Ê»ÅÁÈ¤ß¤Ç¤¹¤Í¡£¤³¤Î¤¢¤È¥ß¥«¥ó¤ÏÎÙÀÜ¤¹¤ëÀÄ²Ì»Ô¾ì¤Ç¥»¥ê¤Ë¤«¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
²¬»³±ÇÁü¥é¥¤¥Ö¥é¥êー¥»¥ó¥¿ー¤Ï¡¢²¬»³»ÔËÌ¶è´Ý¤ÎÆâ¤Î´Ý¤ÎÆâ²ñ´Û¡ÊµìRSK»³ÍÛÊüÁ÷ËÜ¼Ò¥Ó¥ë¡Ë¤Î2³¬¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£²û¤«¤·¤¤±ÇÁü¤¬»ëÄ°¤Ç¤¤ë¤Û¤«Âç·¿¤Î¥Æ¥ì¥Ó¥«¥á¥é¤òÁàºî¤¹¤ë¤³¤È¤â¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢»öÁ°¤ËÏ¢Íí¤ò¤¤¤¿¤À¤±¤ì¤Ð´õË¾¤Î±ÇÁü¤ò½àÈ÷¤Ç¤¤Þ¤¹¡£Æþ´Û¤ÏÌµÎÁ¤Ç¤¹¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Ò°ìÅÙË¬¤ì¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£