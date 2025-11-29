「悪魔のよう」“鬼プレス”で日本代表MFのゴールを演出した日本人エースに現地メディアが絶賛！「電撃的なパフォーマンスで蘇った」
前田大然、旗手怜央、山田新、稲村隼翔が所属するセルティックは、11月27日に開催されたヨーロッパリーグ（EL）のリーグフェーズ第５節で、上田綺世と渡辺剛を擁するフェイエノールトとアウェーで対戦。３−１で逆転勝利を飾った。
この試合にCFで先発した前田は１−１で迎えた43分、相手GKに猛プレスをかけてミスを誘発し、旗手の逆転弾をお膳立てする。さらに83分にも、ベンジャミン・ニグレンが決めた３点目もアシストしてみせた。
現地メディアは、２点を演出したエースを高評価。セルティックの専門メディア『67 HAIL HAIL』は、「２点目の彼のプレーは、前田の素晴らしさを象徴していた。彼はベストコンディションを取り戻しつつあるようだ」と称えた。
またスコットランドメディア『THE SCOTSMAN』も８点をつけ、こう賛辞を贈っている。
「電撃的なパフォーマンスで昨季のマエダに蘇った。２ゴールをお膳立て。ひとつ目は悪魔のようなプレスでGKをブロック、２つ目はニグレンへの巧みなリバースパスだった」
夏に移籍を志願したこともあり、低調なチームで批判を浴びていた28歳が、輝きを放った。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】前田の猛プレス→GKが痛恨のミス→旗手の逆転弾
