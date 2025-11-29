沖縄ならではの素材である「月桃（げっとう）」と「シークヮーサー」を使用した『沖縄香るクラフトジンソーダ』。フードアナリスト・中山秀明さんが、「野沢温泉蒸留所 THE GIN SODA」と飲み比べ、その味わいとペアリングについて紹介します。

沖縄香るクラフトジンソーダ

アルコール成分：7%

原材料：スピリッツ（国内製造）、シークヮーサー果汁／炭酸、酸味料

沖縄ならではの素材である「月桃」と「シークヮーサー」を取り入れ、クラフトジンをベースに仕立てた爽快なジンソーダ。月桃は沖縄で古くから親しまれてきた植物で、葉から漂う爽やかでやさしくフローラルな香りが特長。シークヮーサーの明るい柑橘香とともに、ジン特有のジュニパーベリーの清涼感と重なり合い、華やかで心地よい余韻を感じられる味わいに仕上がっている。



「野沢温泉蒸留所 THE GIN SODA」と飲み比べ

「『沖縄香るクラフトジンソーダ』はシークヮーサーはやさしめで、酸味やビター感も控えめ。ジュニパーベリーのビター感も強くはないですが、月桃のハーバルなニュアンスは効いており、しょうがのようなスパイス香もほんのりありますね。

また、どこか白檀（びゃくだん）やジャコウなどの「お香」に通じる表情もあり、これらの香りが生む、独特なオリエンタルフレーバーが絶妙です。もっと陽気な南国調をイメージしていましたが、これは癒される大人なリゾート系。

『野沢温泉蒸留所 THE GIN SODA』と飲み比べると、そのキャラクターはより実感できると思います。『野沢温泉蒸留所 THE GIN SODA』のほうが酸味豊かで、レモンの柑橘感もダイレクト。とはいえ爽快ながらベースのスピリッツには温かみやまろみもあって、そこがおもしろさでもあります。

いっぽうで『沖縄香るクラフトジンソーダ』は、果実よりもハーブや草花の主張が印象的。リラックスしたいときや、エスニック料理を食べるならこちら。風呂上がりなどにリフレッシュしたいときや、鍋などほかほかの料理を食べるときは『野沢温泉蒸留所 THE GIN SODA』のような合わせ方がオススメです」（中山氏）

青：沖縄香るクラフトジンソーダ

黄：野沢温泉蒸留所 THE GIN SODA

■沖縄香るクラフトジンソーダ

甘さ：0 キレ：1.5 アルコール感：2.5 酸味：1 果実味：1



■野沢温泉蒸留所 THE GIN SODA

甘さ：0.5 キレ：1 アルコール感：2.5 酸味：2 果実味：1.5

