◇リーグワン・プレシーズンマッチ 東京ベイ36―22BL東京（2025年11月29日 東芝府中グラウンド）

ラグビー・リーグワン1部の東京ベイは29日、昨季王者のBL東京との練習試合に36―22で勝利した。昨季決勝と同じ顔合わせ。2週間後の開幕へ向け、優勝チームと準優勝チームによる“前哨戦”が行われた。

両チームの日本代表メンバーはほとんど参加せず。その中で、秋の欧州遠征を途中離脱した東京ベイのCTB広瀬雄也（24）が出場した。広瀬は今月8日のアイルランド戦に後半26分から途中出場。その後は練習中の脳振とうによるコンディション不良で今月中旬に離脱、帰国していた。「開幕に向けてコミットできるように」と1週間前からチームに合流。「チームの新しいラグビーが分かったので今日出てよかった」と戦術の理解を深めた。

欧州遠征での出場時間は、アイルランド戦の約15分だけ。「全部出るつもりだったけど出場機会に恵まれず悔しい思いもした」という。それでも、世界ランキング3位の強さを肌で感じたことで「学びは多かった。一人一人のスキルの高さも違って、自分が次に成長できる大きなものを得た」とプラスに捉えた。代表シーズンが終わり、これからはリーグワンの舞台でアピールしていく機会。「自分がどれだけ成長できるか1年間見せるチャンス。それが自然と2年後のW杯につながる」と活躍を誓った。