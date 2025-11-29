Ãæ»³½¨À¬¤¬40¼þÇ¯µÇ°¥é¥¤¥Ö¡¡¥¿¥«¥È¥·¡¢MAX¡¢¿åÃ«Àé½Å»Ò¤é¤¬¥²¥¹¥È¤Ç¶î¤±¤Ä¤±¤ë
¡¡Ãæ»³½¨À¬¡Ê58¡Ë¤¬29Æü¡¢Åìµþ¡¦EX¡¡THEATER¡¡ROPPONGI¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼40¼þÇ¯µÇ°¥é¥¤¥Ö¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£
¡¡¥¿¥«¥¢¥ó¥É¥È¥·¡¢MAX¡¢¥¿¥ì¥ó¥ÈÍ§¶á¤Î¡ÈÂç¿ÆÍ§¡É¤Ç³°¸«¤¬¤¦¤êÆó¤Ä¤Î¼«¾ÎÂçÊª±é²Î²Î¼ê¡¦¿åÃ«Àé½Å»Ò¤¬¥²¥¹¥È½Ð±é¡£¡Ö¥â¥Ë¥«¡×¤Ê¤ÉÁ´24¶Ê¤òÈäÏª¤·¤¿¡£¡ÖºÇ¹â¤Î40¼þÇ¯¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÌÀÆü¤«¤é¤â¥·¥å¡¼¥¤¥Á´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¥é¥¤¥Ö¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡½ªÈ×¤Ë¤Ï¼«¿È¤Î¼ç±é¥É¥é¥Þ¡ÖÀÅ¤«¤Ê¤ë¥É¥ó¡×¡ÊÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¡Ë¤Î¼ç¿Í¸ø¡¦¶áÆ£ÀÅÌé¤Ë¤Ê¤ê¤¤ê¡¢¼çÂê²Î¡Öº×¤ê¤Î¤¢¤È¡×¤ò²Î¾§¤¹¤ë¥·¡¼¥ó¤â¡£Çò¤¤¥¹¡¼¥Ä¤Ë¿È¤òÊñ¤ßµÒÀÊ¤òÎý¤êÊâ¤¤¤¿¡£¡Ö50¼þÇ¯¤â´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ó¤À¡£
¡¡¥Õ¥£¥Ê¡¼¥ì¤Ç¤Ï¥²¥¹¥È¤È¤È¤â¤Ë¡Ö¾¡¼ê¤Ë¤·¤ä¤¬¤ì¡×¤òÇ®¾§¡£½Ä²£Ìµ¿Ô¤Ë¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ò¶î¤±²ó¤ê¡¢µÒÀÊ¤«¤é¤ÏÂçÎÌ¤Î»æ¥Æ¡¼¥×¤¬Åê¤²¹þ¤Þ¤ì¤¿¡£