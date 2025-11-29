【WRC 世界ラリー選手権】第14戦 ラリー・サウジアラビア（デイ4／11月29日）

【映像】オジエ、パンクも信じられない激走

世界ラリー選手権（WRC）2025年シーズン最終戦「ラリー・サウジアラビア」は29日、最終パワーステージを終え、TOYOTA GAZOO Racing World Rally Team（TGR-WRT）のセバスチャン・オジエ（41=フランス）が、ドライバーズチャンピオンに輝いた。通算9度目の戴冠は、同郷の英雄セバスチャン・ローブと並ぶ史上最多タイの偉業達成である。

今季、オジエはシーズン全戦には出場せず、一部のイベントにのみ参戦するパートタイムドライバーとして出場していた。しかし、シーズンを通じて安定した成績を収め、最終戦を迎える時点で、同じトヨタのエースであるエルフィン・エバンス（イギリス）をわずか3ポイント差で追うランキング2位につけていた。

WRC初開催となった「ラリー・サウジアラビア」は、予測通り岩が多く荒れた路面が特徴の過酷なグラベルイベントとなった。デイ1（11月26日）のオープニングステージでは、オジエが総合2位、エバンスが総合5位と順調な滑り出しを見せたが、デイ2以降は出走順が早いオジエとエバンスが、路面のルースグラベル（浮いた砂利）を掃き飛ばす「クリーニング効果」に苦しみ、順位を大きく落とした。

サバイバル戦となったラリーは、ポイントリーダーだったエバンスがSS11でパンクに見舞われ、路上でのタイヤ交換を余儀なくされタイムロスを喫した。一方、オジエもSS14でタイヤの内圧低下警告が出るなどトラブルに見舞われながらも、デイ3終了時点で総合6位と同8位のエバンスをリードした。そして最終日（11月29日）、オジエはSS16までに順位を総合3位まで上げ、最終のパワーステージも危なげなくフィニッシュ。この結果をもって2025年のドライバーズタイトル獲得を確定させた。

41歳の“レジェンド”オジエは、ライバルが荒れた路面に苦しむ最終戦を粘り強く戦い抜き、史上最多タイとなる9度目の戴冠を果たし、自らのキャリアに新たな勲章を加えた。

なお、日本人の勝田貴元は3位表彰台を視野に入れる快走も、最終日にマシンが転倒するアクシデントに見舞われ総合5位でフィニッシュしている。（ABEMA『WRC 世界ラリー選手権 2025』／(C)WRC）