現役時代に3冠王を3度獲得し、監督としては中日を4度のリーグ優勝に導いた落合博満氏（71）が29日、自身のYouTube「落合博満のオレ流チャンネル」を更新。3年連続4度目のMVPを獲得したドジャース・大谷翔平に「残るのはサイヤング賞だけだと思う」と日本選手初の獲得を期待した。

「今年に関してはシュワーバーがホームラン王と打点王を獲った。大谷は無冠で、どういう評価をするのかなっていうのにちょっと興味があった」と落合氏が注目したのは米国記者の選考基準だった。

「投票する人らの話を聞いていると“満票で大谷が獲るだろう”っていうような意見が大方だった。まさか満票で選ばれるとは思わなかった。満票で選ばれたいきさつはピッチャーで10何試合（14試合）か投げたっていうのが二刀流で評価されたっていう。じゃあこの先、二刀流を続けて行くんであれば、毎年大谷が（MVPを）獲るんじゃないのかなっていうふうに思えてしまう」と話した。

ハンク・アーロン賞など他の賞も連続して獲得する大谷に「これからもずっと獲り続けるでしょう。これが底ってことはない。まだまだ伸びる余地はある。獲り続けるだろうと思います」とも。

さらに落合氏は「残るのはサイ・ヤング賞だけだと思う。サイ・ヤング賞獲ってMVP。ピッチャーのMVPがサイ・ヤング賞みたいなもんでしょ。野手はMVP。期待するっていうよりも近い将来、獲れると思うよ。サイ・ヤング賞を選ぶ基準として勝ち星よりも防御率。防御率っていうことになると、なおさら大谷にチャンスがあるんだろうと思う」と期待を膨らませた。