このイケメン男子がニューハーフ芸人になるとは…。11月28日、「パーラーカチ盛りABEMA店」では、人気企画「新たなパチスターを発掘 パーラーカチ盛り バイト面接」が行われ、6人の美女たちが出演。3人目に登場したのはニューハーフ芸人・ぼあき。だったが、まだ男性だったころの様子に、出演者たちが「イケメンやん」と驚きまくった。

【映像】ニューハーフ芸人がイケメン中学生だったころ

番組では6人の美女たちが、スタイルや特技、エピソードなどを次々に披露し、次の出演チャンスを勝ち取ろうと懸命に自己PR。その中で異彩を放っていたのが「パチンコをイメージ」した銀色の衣装で登場したぼあき。だった。

「最初はグー！じゃんけんパイプカット！令和のニューハーフ芸人、ぼあき。です！」と強烈な自己紹介をしたぼあき。は19歳の時にタイで性転換手術を受けた。その際に使用した特殊な棒を持ち込むなどスタジオの雰囲気をガラリと変えたが、最も反響が大きかったのは、中学生時代の写真だ。当時は柔道に打ち込み、県大会3位の成績を残したが、その顔写真に見取り図・盛山晋太郎は「普通に爽やかなイケメンやん」とびっくり。他の出演者たちからもどよめきが起きていた。

（ABEMA／「パーラーカチ盛りABEMA店」より）