異例の大混戦となったJ2リーグも38試合を終了した

今季のJ2リーグ最終節が11月29日、14時キックオフで行われ、全38節が終了。

水戸ホーリーホックが優勝を果たし、V・ファーレン長崎が2位で8年ぶりのJ1昇格を決めた。

水戸は大分トリニータに2-0で勝利し、勝ち点70に。長崎は徳島ヴォルティスと1-1で引き分け、水戸と同70で並んだが、水戸が得失点差で上回り、J2初優勝となった。ジェフユナイテッド千葉はFC今治に5-0で勝利し、3位で昇格プレーオフに臨む。

4位から8位では、徳島ヴォルティスがV・ファーレン長崎と1-1で引き分け、勝ち点65で4位。ジュビロ磐田はサガン鳥栖に2-1で勝利し、勝点64で5位。RB大宮アルディージャはレノファ山口FCに2-3で敗れ、勝ち点63で6位と、昇格プレーオフの顔ぶれが揃った。ベガルタ仙台はホームでいわきFCに0-1で敗れ、勝ち点62で7位に後退した。

昨季J1を戦った北海道コンサドーレ札幌は愛媛FCに3-0で勝利し、勝点53で12位。ヴァンフォーレ甲府はロアッソ熊本と0-0で引き分け、勝ち点44で13位となっている。

残留のために勝利しかない、カターレ富山はブラウブリッツ秋田に4-1で勝利し、勝ち点37で17位に上げた。ロアッソ熊本はヴァンフォーレ甲府と0-0で引き分けてしまい、富山と同勝ち点で並ばれ、得失点差でも上回れたため、まさかのJ3降格となった。富山にとっては大逆転での残留となった。

SNS上には「こんなドラマが本当にあるのか…」「優勝も残留も得失点差で決着とかエグすぎるJ2」「世界一面白いリーグそれがJ2！」「得失点差で決まるとは…」「熾烈なJ2リーグ2025シーズンでした」「最後までメチャクチャ接戦」「全てがカオスな最終節だった」といった声が並んでいた。（FOOTBALL ZONE編集部）