世界的人気を誇る日本人女子レスラーがすっぴん姿で“集結”。パワフルなポーズを決めた貴重な写真に多くのファンが反応している。

【画像】すっぴんトレーニングウェア姿で“腕組みポーズ”貴重な一枚

人気プロレスラーが団体の垣根を越えて集まるブラジリアン柔術のトレーニング施設「RUDOS」の公式Instagramが27日、恒例となっているトレーニングに訪れたレスラーたちとの集合写真を投稿。世界最大のプロレス興行「WWE」で活躍する女子スーパースターのジュリアやカイリ・セイン、そして今年引退したレジェンド女子レスラー、坂井澄江氏らによる集合ショットを公開した。

すっぴんトレーニングウェア姿ながら、気合十分の表情で腕を組む姿は迫力満載。コメント欄も「パワフルだ」「お気に入りの2人」「大好きなジュリア、彼女もウォーゲームスに出るべきだった」などと、WWEのストーリーラインではほぼ共演のない2人が集った貴重な1枚に多くのリアクションが寄せられていた。

カイリは日本時間30日に迫ったWWEプレミアムライブイベント「サバイバーシリーズ・ウォーゲームス」に向けて。そしてジュリアはWWE女子US王座陥落から再起をかけ、充実したトレーニングとなったはず。世代を超えた日本人レスラーの交流が、米マット最高峰で活躍するスーパースターたちを支えている。

