◇JLPGAツアーチャンピオンシップリコーカップ 3日目(29日、宮崎カントリークラブ)

この日、19組でスタートした岩井姉妹が、30日の最終日に向け、意気込みを語りました。

2日目に5アンダーで2位タイとなった岩井明愛選手と、4アンダーで4位タイにつけた岩井千怜選手。この日は姉妹は同組でスタートし、千怜選手は6バーディーを記録するも、好不調の波がありイーブンパー。トータル4アンダーで3位タイに終わりました。

一方、明愛選手は7オーバーとスコアを大きく落とし、トータル2オーバー。23位で最終日を迎えることとなりました。

岩井姉妹は試合後にそろってインタビューに応じ、それぞれ自身のプレーについて振り返りました。

明愛選手は「今日は大変でしたね。大変でしたけど、楽しかったし、また明日も戦えるというのがうれしいので、悔しいけど明日何かいいことがあると思うので、また頑張ります」と語り、千怜選手は「今日は明愛のプレーを見ていて、頑張っていたんですけど、ボギーでもバーディーでも、変わらず淡々とプレーしている姿は本当にリスペクトしました。私もかっとならないようにフラットな気持ちで明日も回れたらいいなと思います」と語りました。

また姉妹が同組でホールを回り、互いにいい影響を与え合っていることも認めた2人。そして明愛選手は千怜選手について「攻めていたし、いいショット打っていたし、かっこよかったよ」と語ると千怜選手は照れ笑いを見せます。さらに明愛選手は「攻め続けたら良いことあるんで頑張ろうぜ」と千怜選手に向かって最終日への意気込みを見せると、2人して和やかに笑い合いました。