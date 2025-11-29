『誰カブキ』の#4が放送。元AKB48の福留光帆が、“自分が決まらなかった広告に全部出ている”という人気タレントを実名告白するシーンがあった。

【映像】福留が決まらなかった広告に全部出ている人気タレント

『誰カブキ』は、全身歌舞伎の衣装をまとったゲストが、スタジオに向かって激走。その正体を当てるというクイズ番組。ゲストがバレずに街中を走りきれば賞金を獲得。誰かを当てることができたら、視聴者が賞金を獲得できるという笑いとドキドキが止まらない新感覚のエンタメ番組。MCはさらば青春の光（森田哲矢、東ブクロ）、進行役に瀧山あかねアナウンサー、スタジオゲストにはDJ KOOと福留光帆が出演した。

スタジオでは、福留の話題に注目が集まった。2019年にAKB48のメンバーとしてデビューした福留。2022年にはグループを卒業し、2024年にYouTubeチャンネル「佐久間宣行のNOBROCK TV」に出演し、ボートレース好きが話題になり、ブレイクを果たした。

AKB48時代は、ブレイクから「1番遠いところにいました」という福留だが、現在売れっ子になり、周囲の環境に変化があったという。森田から「これだけテレビに出て、変化はあった？」と質問を受けると「AKBのときに見向きもしなかった大人からめっちゃ連絡が来ます」とさらりと答えた。

さらに森田が「ライバルと思う人は？」と尋ねると、福留は「自分が決まらなかった広告は、全部ゆうちゃみさんが飾ってます」と、タレントのゆうちゃみの名前を実名告白した。この発言に、森田は「ああ〜」と頷きつつも「そんな類似でもないけどな」とコメントしていた。