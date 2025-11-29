北海道・洞爺湖の絶景を望む『ザ・ウィンザーホテル洞爺リゾート＆スパ』から、新年を華やかに彩る『和食おせち二段重』が数量限定で販売されています。

『和食おせち二段重』は、北海道の食材を中心に一品一品丁寧に仕上げた贅沢な二段重。

日本料理一筋の『割烹 杜氏賛歌』料理長の小手川 実による贅沢な一品。伝統的な味わい、巧みな技術の真髄が華やかに詰められています。

『和食おせち二段重』は、『ザ・ウィンザーホテル洞爺リゾート＆スパ』だけでなく、『大丸札幌店』での予約と受け取りも可能。

さらに『ウィンザーホテル』公式オンラインショップにて、ホテル受け取り限定販売も開始されています。

詳細情報



ザ・ウィンザーホテル洞爺リゾート＆スパ 和食おせち・二段重

価格：54,000円

予約方法：大丸札幌店の店頭または大丸札幌WEB、ウィンザーホテル公式オンラインショップ

受け取り方法：大丸札幌店にて12月31日（水）受け取り、ザ・ウィンザーホテル洞爺リゾート＆スパ受け取り

『ザ・ウィンザーホテル洞爺リゾート＆スパ』内の『割烹 杜氏賛歌』料理長が手がける和食おせち二段重が、大丸札幌店に登場！

数の子土佐漬け、道産帆立の旨煮、いくら醤油漬け、紅鮭昆布巻、黒豆蜜煮、道産牛のしぐれ煮など、華やかに彩る品々が詰められたおせちで、新年を祝いましょう。

