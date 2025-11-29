痔だと思って放置していたけれど…37歳で大腸がんステージ4と診断された日々を描く闘病コミックエッセイ【著者インタビュー】

痔だと思って放置していたけれど…37歳で大腸がんステージ4と診断された日々を描く闘病コミックエッセイ【著者インタビュー】