《新作》早いもの勝ちーーーッッ！！【スタバ】可愛いが大渋滞♡「ホリデーグッズ」

【スターバックス】ではクリスマスらしさ溢れる、新作「ホリデーグッズ」が賑わいを見せている様子。今回ご紹介するのは、可愛いクマに心ときめく、ぬいぐるみやオーナメント。お部屋に飾ればワンポイントとして映えそうです。冬のムードを高めてくれそうなアイテムを、ぜひお見逃しなく。

チャーム仕様の「ホリデー2025ベアリスタMiniセット」

着せ替え可能な衣装がセットになった、クマのぬいぐるみ。クマはチャーム仕様になっており、荷物の目印にもなってくれます。模様入りのケープや、クリスマスカラーのセーターなど、眺めているだけで心がほっこりするような衣装もキュート。公式サイトでは既に在庫切れになっているため、欲しい方は店頭でチェックしてみて。

ツリーや空きスペースを彩る「ホリデー2025オーナメントRED CUPベアリスタ」

クリスマスカラーのドリンクカップに、クマがひょこっと姿を見せている可愛らしいオーナメント。紐を使えばバッグに取り付け可能ですが、お部屋の空きスペースやツリーを彩るアイテムとしても活躍してくれそうです。この他に「ジンジャーブレッドマン」のオーナメントもあり、いくつか買って飾ればより華やかな空間になりそう。

