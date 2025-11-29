女優・小川菜摘が29日、自身のインスタグラムを更新。出演する舞台「くちづけ」が28日、東京・池袋のサンシャイン劇場で東京公演初日を迎え、夫のダウンタウン・浜田雅功から差し入れが届いたことを明かした。



「初日お祝いありがとう」と笑顔の顔文字を添えて投稿。「初日御祝」と書かれたのし紙とともに飾られた、オリジナルカツサンド専門店「北新地サンド」のタマゴカツサンドの画像を掲載した。



浜田は過去にも小川の舞台に同じカツサンドを差し入れしている。もはや定番となったサンドイッチ。“夫・浜ちゃん”の律義さにネットは「もうー!!尊いー!!!おやびん菜摘ちゃんペア好きー!!!」「優しい旦那さんで幸せですね」「仲良しで嬉しい」と盛り上がっていた。



「くちづけ」は、俳優で演出家の宅間孝行が主宰していた「東京セレソンデラックス」で上演されていた作品で、2013年には竹中直人、貫地谷しほりらのキャストで映画化された。知的障がい者たちの自立支援のためのグループホーム「ひまわり荘」を舞台に、住み込みで働き始めた漫画家「愛情いっぽん」と娘のマコの姿を描いている。



今回の舞台では愛情いっぽんを金田明夫、マコを元モーニング娘。の石田亜佑美が演じている。小川は「袴田さん」役を演じている。



（よろず～ニュース編集部）