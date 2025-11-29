アイドルグループ「おニャン子クラブB組」元メンバーの山崎真由美（53）がこのほど、自身のXを更新。18日に発売された写真週刊誌「FLASH」（光文社）で32年ぶりのグラビアに挑戦したことについて、心境を語った。



【写真】53歳に見えない！32年ぶりの“復活”がド迫力すぎる

袋とじ8ページにわたって披露した、53歳という年齢を感じさせない美しい姿が話題に。山崎は「久しぶりのグラビアだったけど、楽しかった」と撮影を振り返り「やっぱり写真撮られるの、好きなんだなーって」と改めて実感した思いをつづった。また、別の投稿では、FLASHデジタル写真集「美女神」についても「見てくれる…？ドキドキさせちゃうかもね」とアピールしている。



山崎は1986年、フジテレビ系人気バラエティー番組「夕やけニャンニャン」のオーディションに合格し、おニャン子クラブB組の会員番号5番に。翌87年3月に卒業し、その後はアイドル歌手として活躍した。



同号は櫻坂46の田村保乃と村井優が表紙に登場。また、同グループからは小島凪紗、山川宇衣も誌面を飾った。そのほか、杉本有美、石田優美、佐々木美乃里、すみぽん（高倉菫）、山本杏などが登場している。



（よろず～ニュース編集部）