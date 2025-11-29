ボートレース福岡SGチャレンジカップ、及びG2レディースチャレンジカップは29日、5日目の開催が終了。30日、最終日11RにG2、12RでSGの優勝戦が行われる。

熱い攻めで予選を締めた。守屋美穂（36＝岡山）は前半5Rで4着。メイチ勝負となった後半9Rは、カド4コースから気合の捲りを敢行。ジカ外（5コース）の松尾夏海の捲り差しを許したが、2着でファイナル進出を決めた。

「少し伸び寄りかもしれない。でも、ターン回りや立ち上がりも悪くなくていいと思います。しっかりスタートを行けば、チャンスはあると思っています」

舟足は2日目に上向いて、女子の中ではいい部類で推移している。

女子賞金ランク（29日終了時点）は2位。「クイーンズクライマックス（12月26〜31日、大村）にいいレースができるように頑張りたい。ウネリにも負けないようにしたい」と、意気込みを語った。

優勝戦は4号艇。18年11月の芦屋以来となる同タイトル制覇へカドから攻めるのみだが、勝ち切れなくても賞金3位の平高奈菜に先着して、クイーンズクライマックスのトライアル1回戦1号艇をつかみたい。