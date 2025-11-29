¡Ú¥´¥¸¥å¥¦¥¸¥ã¡¼¡ÛÂè40ÏÃ¡Ö¶²ÉÝÇüÂç¡ª¤ª²½¤±²°Éß¤Ç¥ê¥Ü¥ó¤Ï¾Ð¤¦¡×¤¢¤é¤¹¤¸¡¡¥Ö¡¼¥±¡¢Î¦²¦¤È±¿Ì¿¤ÎºÆ²ñ¡¡¿·¥¥ã¥¹¥È¤Î³Ñ¤Ý¤è¤¬ÅÐ¾ì
¡¡¥¹¡¼¥Ñ¡¼ÀïÂâ¥·¥ê¡¼¥ººÇ¿·ºî¡Ø¥Ê¥ó¥Ð¡¼¥ï¥óÀïÂâ¥´¥¸¥å¥¦¥¸¥ã¡¼¡Ù¡ÊËè½µÆüÍË Á°9¡§30¡¢¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡ËÂè40ÏÃ¡Ö¶²ÉÝÇüÂç¡ª¤ª²½¤±²°Éß¤Ç¥ê¥Ü¥ó¤Ï¾Ð¤¦¡×¤¬30Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¡£
¡ÚÆ°²è¡Û¡Ú¥´¥¸¥å¥¦¥¸¥ã¡¼¡ÛÂè40ÏÃ¡Ö¶²ÉÝÇüÂç¡ª¤ª²½¤±²°Éß¤Ç¥ê¥Ü¥ó¤Ï¾Ð¤¦¡×Í½¹ð
¡¡¤ª²½¤±²°Éß¥Î¡¼¥ï¥ó¤Î¤»¤¤¤Ç¡¢¥Æ¥¬¥½¡¼¥É¤ÎÎ¤¤ä³¹¤¬¤ª²½¤±²°Éß¤Î¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡ª¤ª²½¤±Ìò¤Ë¤µ¤ì¤¿¿Í¡¹¤ÈÉÝ¤¬¤ë¿Í¡¹¤Ç³¹¤ÏÂçÁû¤®¡£¥´¥¸¥å¥¦¥¸¥ã¡¼¤¬³¹¤ò¸µ¤ËÌá¤¹¤Ù¤¯¶²ÉÝ¤Î´Û¤Ø¾è¤ê¹þ¤à¤È¡¢¤½¤³¤Ë¤Ï¥Ö¡¼¥±¡Ê¤Þ¤ë¤Ô¡Ë¤È¥ê¥Ü¥ó¡ÊÀ¼¡§°ËÀ¥çýè½Ìé¡Ë¤Î»Ñ¤â¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡¥ê¥Ü¥ó¤È¤Ï¤°¤ì¤¿¥Ö¡¼¥±¤Ï¡¢¤ª²½¤±¤¬ÉÝ¤¯¤Æ¿Ì¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¦¤¬¡¢Âç¹¥¤¤ÊÎ¦²¦¡ÊÎëÌÚ½¨æû¡Ë¤È±¿Ì¿Åª¤ËºÆ²ñ¡¢µÞÀÜ¶á¤¹¤ë¥É¥¥É¥¤Î»öÂÖ¤Ë¡Ä¡ª¤½¤·¤Æ¡¢¤ª²½¤±²°Éß¥Ê¥ó¥Ð¡¼¥ï¥ó¥Ð¥È¥ë¤¬³«Ëë¡£¤ß¤ó¤Ê¤ò¾Ð´é¤Ë¤¹¤ëÎ¦²¦¤¬Î©¤Á¾å¤¬¤ë¡ª
