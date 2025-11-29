◇J2 第38節 徳島1-1長崎(29日、鳴門・大塚スポーツパーク ポカリスエットスタジアム)

J2最終節が29日、各地で行われ、V・ファーレン長崎がJ1自動昇格圏の2位でフィニッシュ。2018年以来となるJ1の舞台へ返り咲きました。引き分け以上で自動昇格となる状況で臨んだ一戦。終盤にはGK後藤雅明選手が“顔面セーブ”でJ1切符を守り抜きました。

前半41分、徳島ヴォルティスに先制点を献上。それでも後半23分、MF翁長聖選手のシュートがネットを揺らし、同点に追いつきます。

このまま行けばJ1自動昇格の2位以内が決まる長崎ですが、後半アディショナルタイム7分、徳島のFWトニー アンデルソン選手がゴール前フリーでシュート。これに長崎のゴールを守るGK後藤選手が横っ飛びで顔面でブロック。失点すれば順位が入れ替わり3位となる可能性がありましたが、体を張り失点を阻止しました。

チームを救う好セーブに長崎の選手たちが駆けよります。後藤選手はそのままピッチに倒れ込みますが、最後までプレーを続けJ1切符を守り抜きました。

後藤選手は顔にばんそうこうをつけてインタビューに登場。「素直にめちゃくちゃ嬉しいです。昇格、それを目指して頑張ってきたので、やっと昇格を手にしたという嬉しい気持ちです」と話し、「一つの目標であった昇格が達成できたのは本当嬉しいですね。色んな人に支えられて、色んな人が応援してくれて今の自分があると思うので。色んな人に感謝したいなと思います。ありがとうございます」と、力強く語りました。