元人気子役で現在も俳優として活躍中の鈴木福がアップした過去のドラマの懐かしいオフショットが話題を呼んでいる。

鈴木は２９日に自身のインスタグラムを更新。「今日は１１月２９日！ いいふくの日ですね〜！」と書き始め、「ＴＶｅｒで『妖怪人間ベム』や、『マルモのおきて』が観られるらしいですね！」とつづった。

それにちなんで２枚のオフショットをアップし、「１枚目は杏さんが撮ってくれたメイク室に走り込んでくる鈴木福」「２枚目はマルモのときの、なんだかよくわからない鈴木福」と、それぞれ説明を加えた。

そして、「ぜひぜひこの機会に過去の鈴木福も改めて観てやってください！ そして今後の鈴木福もお楽しみに…」と記し、「みなさんにたくさんの福がありますように〜」と書いて締めた。

この投稿には「え、懐かしすぎる」「めちゃくちゃ可愛い」「可愛いすぎる！」「いやされます」「こんなに成長したんですね」「一枚目はマジでどういう状況」「２枚目のお写真はなんだか色々なキャラが混ざってる？！」といったコメントが寄せられている。