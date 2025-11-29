ÁêÅÄæÆ»Ò¡¡Ä¶ÂçÊª»Ê²ñ¼Ô¤Ëà¥Ö¥Á¥®¥ìá¤é¤ì¤¿²áµî¤ò¹ðÇò¡Ö¤ªÄÌÌë¤¸¤ã¤Ê¤¤¤ó¤À¤«¤é¤µ¤Ã¡ª¤Ã¤Æ¡×
¡¡¸µ¥¢¥¤¥É¥ë¥Ç¥å¥ª¡Ö£×£é£î£ë¡×¤ÎÁêÅÄæÆ»Ò¤¬£²£¹ÆüÊüÁ÷¤Î´ØÀ¾¥Æ¥ì¥Ó¡Ö¤ª¤«¤Ù¤í¡×¤Ë½Ð±é¡£ÂçÊª»Ê²ñ¼Ô¤Ëà¥Ö¥Á¥®¥ìá¤µ¤ì¤¿¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤ò¸ì¤ê¡¢£Í£Ã¤Î²¬Â¼Î´»Ë¤ò¶Ã¤«¤»¤¿¡£
¡Ö£×£é£î£ë¡×¤È¤·¤Æ¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿º¢¤«¤é¡¢ÅÜ¤é¤ì¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦ÁêÅÄ¡££±£¹£¹£¶Ç¯¡¢½é¤Î¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼ÈÖÁÈ½Ð±é¤È¤Ê¤Ã¤¿¡ÖÀ¤³¦¥¦¥ë¥ë¥óÂÚºßµ¡×¡Ê£Í£Â£Ó¥Æ¥ì¥Ó¡Ë¤Î¥í¥±¤Ç¤â¡¢Åö½é¤Ï´¶Æ°ÂÎ¸³¤äÀä·Ê¤Ê¤É¤Ë¤¤¤¤¥ê¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤¬¤Ç¤¤º¡¢Æ±¹Ô¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¤Ë·ãÅÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤È¤«¡£
¡¡ÁêÅÄ¤Ï¡Ö¿¿ÌÊ¤Ë¤¯¤ë¤Þ¤ì¤Æ£×£é£î£ë¤Ï°é¤Æ¤é¤ì¤¿¤Î¤Ç¡¢¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¤Ê¤È¡£¤½¤¦¤ä¤Ã¤ÆËÜµ¤¤ÇÅÜ¤Ã¤Æ¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ëÊý¤Ï¡£¤½¤Î¸å¤Ë¤ä¤Ã¤ÈÁÇ¤¬½Ð¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡£¥¹¥Ã¥Ô¥ó¤Ç°ìÀ¸·üÌ¿¡¢ÂÎÅö¤¿¤ê¤Ç¤ä¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ì¤Æ¡¢¤½¤·¤¿¤é¡¢¤½¤ÎÈÖÁÈ¡Ê¥¦¥ë¥ë¥óÂÚºßµ¡Ë¤Î£Í£Ã¤Ë¡Ê¤Ê¤ì¤¿¡Ë¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤ÎÉ¾²Á¤ò°ìÊÑ¤µ¤»¤¿¤¤Ã¤«¤±¤Ï¡¢¥í¥±Àè¤ÎÈë¶¤ÇÅ¥¿ì¤·¤¿¤³¤È¤À¤È¤¤¤¤¡Ö¡ØÁêÅÄæÆ»Ò¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤¬ÃË¤Ã¤Ý¤¯¡¢¥ï¥¤¥ë¥É¤Ç¤¹¤´¤¤¤è¤«¤Ã¤¿¡Ù¤Ã¤Æ¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤µ¤ó¤¬¡×¤È²óÁÛ¡£¡Ö¤Ç¡¢¡Ê¥á¥¤¥ó£Í£Ã¤Î¡ËÆÁ¸÷¡ÊÏÂÉ×¡Ë¤µ¤ó¤È¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤µ¤ó¤ÎËþ¾ì°ìÃ×¤ÇÁêÅÄæÆ»Ò¤¬£Í£Ã¤ß¤¿¤¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡£¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ë¡¢£±È¯ÌÜ¡¢ÆÁ¸÷¤µ¤ó¤¬¡Ê¥ï¥Ê¥ï¥Ê¿Ì¤¨¤Ê¤¬¤é¡Ë¡ØæÆ»Ò¤Á¤ã¤ó¡Ä¡Ù¤Ã¤ÆÅÜ¤ê¤À¤·¤Æ¡£¡Ê¸±¤·¤¤É½¾ð¤Ç¡Ë¡Ø¤ªÄÌÌë¤¸¤ã¤Ê¤¤¤ó¤À¤«¤é¤µ¤Ã¡ª¡Ù¤Ã¤Æ¡×¤È¶ì¾Ð¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤Ë¤Ï²¬Â¼¤â¡Ö¤¢¤Î´¶Æ°¤·¤¤¤ÎÆÁ¸÷¤µ¤ó¤¬¡ª¡©¡×¤È¶ÄÅ·¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢ÁêÅÄ¤Ï¡Ö¤º¤Ã¤ÈÆÁ¸÷¤µ¤ó¤Î²£¤Ç¿¿´é¤Ç¶ÛÄ¥¤·¤Á¤ã¤Ã¤Æ¡¢²¿¤Ë¤â¸À¤¨¤Ê¤¯¤Æ¡£¤¹¤´¤¤¡Ø¤ªÄÌÌë¤¸¤ã¤Ê¤¤¤ó¤À¤«¤é¤Ã¡ª¡Ù¡£¤½¤ì¤â¶Á¤¤¤Æ¡¢¡Ø¤¤¤¤»Å»ö¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤ë¤Î¤Ë¡¢¤â¤Ã¤È¥ê¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤·¤¿¤ê¡¢¥²¥¹¥È¤ÎÊý¤ò°ú¤½Ð¤¹ÏÃ¤·¤Ê¤¤ã¡Ù¤Ã¤Æ¡¢¤½¤³¤Ç¤â³Ø¤ó¤Ç¡×¤È²û¤«¤·¤²¤Ë¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£