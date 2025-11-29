「take something to heart」の意味は？単語の意味はわかるのに...！【1分英会話】

ネイティブも使ってる！知っていたらかっこいい英会話フレーズを毎日ひとつ勉強しませんか？簡単な単語で構成されているのに、意外と意味を知らない...そんなフレーズをご紹介します！

正解は「真剣に受け止める」でした！

誰かのアドバイス、説教、言うことを真剣に受け止めるという意味。

ですが、それによって気が病んだり、苦にしたりするというニュアンスがあります。

「I’m sensitive and tend to take things to heart.」

（私は繊細で、物事を真剣に受け止めすぎる傾向がある）

