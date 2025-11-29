「take something to heart」の意味は？単語の意味はわかるのに...！【1分英会話】
ネイティブも使ってる！知っていたらかっこいい英会話フレーズを毎日ひとつ勉強しませんか？簡単な単語で構成されているのに、意外と意味を知らない...そんなフレーズをご紹介します！
「take something to heart」の意味は？
意外と難しいこのフレーズ。
直訳しても意味が通じません。
あなたはこのフレーズの意味がわかりましたか？
正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。
果たして、正解は？
正解は「真剣に受け止める」でした！
誰かのアドバイス、説教、言うことを真剣に受け止めるという意味。
ですが、それによって気が病んだり、苦にしたりするというニュアンスがあります。
「I’m sensitive and tend to take things to heart.」
（私は繊細で、物事を真剣に受け止めすぎる傾向がある）
あなたはわかりましたか？
毎日1分英会話で、知って得するフレーズを学びましょう！
※解答は複数ある場合があります。
ライター Ray WEB編集部