¥Ñ¥¯¡¦¥ß¥Ë¥ç¥ó¡¢¥ß¥Ë¥¹¥«¥³¡¼¥Ç¤ÇÆüËÜËþµÊ¡ÖÌÜÎ©¤Ä¡×¡Ö¥¹¥¿¥¤¥ë¥ì¥Ù¥Á¡×¤ÈÈ¿¶Á
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/11/29¡Û¡Ö¥¥àÈë½ñ¤Ï¤¤¤Ã¤¿¤¤¡¢¤Ê¤¼¡©¡×¡Ö¥³¥ó¥Õ¥£¥Ç¥ó¥¹¥Þ¥óKR¡×¤Ê¤É¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ë´Ú¹ñ¤Î½÷Í¥¤Î¥Ñ¥¯¡¦¥ß¥Ë¥ç¥ó¡ÊPark Minyoung¡Ë¤¬28Æü¡¢¼«¿È¤ÎInstagram¤ò¹¹¿·¡£ÍèÆüÃæ¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¡¢ÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û39ºÐ´Ú¹ñ½÷Í¥¡Ö¥¹¥¿¥¤¥ë¥ì¥Ù¥Á¡×¥ß¥Ë¥¹¥«¥³¡¼¥Ç¤ÇÆüËÜËþµÊ
¥Õ¥¡¥ó¥ß¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¡Ö2025 PARK MIN YOUNG JAPAN FANMEETING[Oh! MY QUEEN -1st Anniversary with Beans-]¡×¤Î¤¿¤á¤ËÍèÆüÃæ¤Î¥ß¥Ë¥ç¥ó¡£28Æü¤Ë¤ÏÅìµþ¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢¥é¥Õ¤Ê¥È¥ì¡¼¥Ê¡¼¤Î¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥È¤ÇÅìµþ¤Î³¹³Ñ¤Ç¥Ý¡¼¥º¤ò¤È¤Ã¤¿¥·¥ç¥Ã¥È¤Ê¤É¤ò¸ø³«¡£¥ß¥Ë¥¹¥«¡¼¥È¤«¤é¥¹¥é¥ê¤È¿¤Ó¤¿Èþ¤·¤¤µÓ¤¬¤Î¤¾¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢´Ú¹ñ¸ì¤Ç¡ÖÈè¤ì¤Æ¤¤¤¿¤±¤É¡¢Åìµþ¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Î¤ß¤ó¤Ê¤ò¸«¤¿¤é°ìµ¤¤Ë¥¨¥Í¥ë¥®¡¼Çú¾å¤¬¤ê ¤¢¤µ¤Ã¤Æ¿À¸Í¤Ç²ñ¤ª¤¦¤Í¡ª¡×¤È30Æü¤Î¿À¸Í¥Õ¥¡¥ó¥ß¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¤Ë¸þ¤±¸ÀÍÕ¤âÄÖ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ï¡Ö½÷¿ÀÍèÆü¡×¡Ö¤³¤ó¤ÊÈþ¿Í¤¤¤¿¤éÌÜÎ©¤Ä¡×¡ÖÆüËÜ¤Ë¤è¤¦¤³¤½¡×¡Ö¥¹¥¿¥¤¥ë¥ì¥Ù¥Á¡×¡ÖµÓ¤Î¥é¥¤¥ó¤¬·Ý½ÑÅª¡×¡Ö¥é¥Õ¤Ê¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ê¤Î¤ËÈþ¤·¤¹¤®¤ë¡×¤Ê¤É¤ÈÈ¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¢¡¥Ñ¥¯¡¦¥ß¥Ë¥ç¥ó¡¢ÍèÆü¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥ÈÈäÏª
¢¡¥Ñ¥¯¡¦¥ß¥Ë¥ç¥ó¤ÎÅê¹Æ¤ËÈ¿¶Á
