「ミス青学」準グランプリ・新田さちか、美腹筋＆美デコルテ大胆見せ「努力の賜物」「抜群スタイル」と反響続々
【モデルプレス＝2025/11/29】「ミス青学コンテスト2020」で準グランプリを獲得し、ABEMAのオリジナル恋愛リアリティショー「恋愛ドラマな恋がしたい〜Kiss On The Bed〜」にも出演していた新田さちかが11月28日、自身のInstagramを更新。美しい腹筋が際立つショットを公開し、注目を集めている。
【写真】26歳ミス青学「努力の賜物」大胆衣装で際立つ美ボディ
新田は「お気に入りショット」「矢継ぎ早の筋トレも、少し成果出とったら嬉しいなぁ」「撮影前日は軽く塩抜きを」とコメントを添えて、黒のオフショルダーのトップスとビキニパンツを合わせた姿を公開。引き締まったウエストと美しいデコルテが際立つ姿を披露。撮影は細居幸次郎氏が担当した。
この投稿には「腹筋が綺麗すぎる」「努力の賜物」「抜群スタイル」「筋トレ＆塩抜き、凄い」「美ボディに憧れる」「プロ意識が素敵」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
