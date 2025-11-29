2児の母・河北麻友子、誕生日にミニスカコーデ披露「スタイル抜群」「脚が綺麗」の声
【モデルプレス＝2025/11/29】タレントの河北麻友子が11月28日、自身のInstagramを更新。ミニスカートのコーディネートを公開し、話題を呼んでいる。
【写真】2児の母モデル「脚が綺麗」超ミニスカコーデ
11月28日に誕生日を迎えた河北は、誕生日を表すような絵文字を添え、チェック柄のジャケットに大判ストールに、ミニ丈のプリーツスカートを合わせたコーディネートを投稿。すらりと伸びた美しい脚が際立っている。
この投稿に「スタイル抜群」「美脚すぎる」「脚が綺麗」「誕生日コーデ可愛すぎる」「ママになっても変わらない美しさ」「ポーズまで可愛い」といったコメントが寄せられている。
河北は2021年1月に一般男性と結婚し、2023年4月に第1子出産を発表。2025年10月に第2子を出産したことを報告した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
