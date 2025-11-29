タリーズのクリスマス限定♡雪だるまラテや冬スイーツが登場

タリーズでは2025年12月3日（水）より、冬のホリデーシーズンにぴったりな限定ドリンクやスイーツ、グッズを展開♡“WELCOME TO TULLY’S HOLIDAY MARKET”をテーマに、雪だるまマシュマロが浮かぶカフェラテや、長年愛されるアイリッシュラテ、季節限定スイーツに加え、自分へのご褒美やギフトにも最適な華やかなグッズも多数登場します。

雪だるまマシュマロが可愛い♡スノーマンラテ

「タリーズスノーマンラテ」（HOT/ICED、Tallサイズのみ710円）は、バニラ風味のカフェラテに、フェローが1つずつ表情を描いた雪だるまマシュマロが浮かぶ冬限定ドリンク。

ふわふわマシュマロをそのまま食べたり、温かいカフェラテに溶かして楽しむこともできます。見た目にも可愛らしく、ほっこり笑顔になれる一杯です。

銀座コージーコーナーの9色ケーキ♡推し活が楽しくなる推しスイーツ

冬の定番♡アイリッシュラテ

「アイリッシュラテ」（HOT/ICED、Short620円／Tall680円／Grande740円）は、アイルランド発祥のホットカクテルをイメージしたカフェラテ。

洋酒フレーバーの香りとほろ苦いカフェラテが絶妙に調和し、焦がしカラメルのような芳醇な味わいが広がります。アルコールは含まれないため、安心して楽しめます。

ホリデー気分を盛り上げるスイーツ＆グッズ

冬限定スイーツ「ストロベリー＆チーズムースパイ」（単品560円／セット930円～）は、華やかなストロベリーとまろやかなチーズムースがパイ生地に包まれ、見た目も鮮やかです♪

ホリデーグッズも多数登場：

「ホイップミニカップキーチェーン（グリーン）」770円、購入ドリンク＋770円でセット可

「マルチバッグチャーム（COFFEE）」3,480円

「ストロー付き2WAYステンレスタンブラー（メタリック）」4,180円

「ベアフル® ダウンジャケット〔プチ〕」1,500円

「ベアフルポーチ付きオーロラECOバッグ」2,750円

手のひらサイズのキーチェーンやベアフル®のアイテムは、ギフトやクリスマスオーナメントとしても活躍します。

タリーズで過ごす冬のホリデータイム

タリーズの冬季限定メニューは、雪だるまマシュマロのカフェラテやアイリッシュラテ、季節限定スイーツ、そして華やかなホリデーグッズまで揃い、冬のカフェタイムをより特別に演出します♡

自分へのご褒美や大切な人への贈り物にぴったり。タリーズでほっと温まる冬のひとときを楽しんで、心も体もほっこりするホリデーシーズンを満喫してください♪