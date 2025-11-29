俳優本宮泰風（53）が29日、ニッポン放送「サンドウィッチマンザ・ラジオショーサタデー」（土曜午後1時）に生出演。妻のタレント松本明子とのなれそめについて明かした。

リスナーから「松本明子さんとは交際0日だったそうですね。なれそめは？」との質問が舞い込んだ。サンドウィッチマン伊達みきおから「松本明子さんとどうやって知り合ったんですか」と問われると、本宮は「うちの兄が先にいくつか仕事をしていたので」と兄の原田龍二の名前を出した。

そして「ある時に、いろいろあって、テレビのプロデューサーさんと現場を見に行くことになって、そこに彼女がいて、それが初対面で、そのあとでうちの兄貴がMCをやっていたようなラジオ番組で、彼女が別の回で、僕が別の回でいて、そうしたら彼女が『ご飯でも食べにいきましょう』って言ったら、ほかの全員が都合が悪くなって、いきなりツーショットになるんですよ」と松本と2人きりの設定になったことを話した。

本宮は「僕は役者を始める前は飲食店をやっていて、当時はまだあったので、彼女をどこに連れていっていいか分からなくて、そこに連れていくわけですよ。そこは自宅のマンションの下でやっていたので、そこで母親と父親に会うことになり、そんなに深い意味ははなくて物理的な事情で。で、彼女を車で送り届けると今度向こうの父親と母親に会う、会ったその日に」と一気に互いの両親と会う状況になったことを話した。

本宮は「突然、娘さんをください、ということにならないわけで。業界の先輩ぐらいに思っていた」と話した。ここで富澤たけしが「どっちが付き合う？みたいになるんですか」と核心に触れると本宮は「そういうのって、なんとなくじゃないですか…言った覚えもないし、言われた覚えもない…そんなもんじゃないですか」と話し、ラジオブースはドッと笑いが起きた。

本宮は「あるときに母親に貯金はいくらあるんだ、と聞かれて、何のことか分からなかったが指輪を買えって言われた。もう僕抜きで彼女が家族と深くなっていく間にもうドンドン話が進んでいった」と語った。伊達が「展開していたんですね、そっちでは。いやー、上手ですね松本明子さんは」とツッコミを入れた。本宮は「完全にヤラれましたね」とぐうの音もでないという声色で返し、ブースは笑い声で騒然となった。