治安が良いイメージの「JR山手線の駅」ランキング！ 2位「東京」、では1位は？【2025年調査】
【10位までの全ランキング結果】
All About ニュース編集部は11月14〜17日の期間、全国10〜60代の男女250人を対象に「山手線の駅」に関するアンケート調査を実施しました。今回はその中から「治安が良いイメージのJR山手線の駅」ランキングを紹介します！
2位：東京／35票2位にランクインしたのは、東京です。14路線が乗り入れる東京の玄関口で、オフィス街や高級商業施設が立ち並んでいます。
夜間の人通りや街灯も多く、繁華街も少ないためお酒に関するトラブルに巻き込まれる心配は少ないでしょう。近くには皇居があり、万全の警備体制が敷かれているため、治安の良い環境が整っています。
回答者からは「千代田区なので」（40代男性／東京都）、「皇居も近いし夜は人が少ないしセキュリティがしっかりしているイメージがあります」（30代女性／神奈川県）、「繁華街が無く、街も綺麗なイメージがある」（40代女性）といったコメントが寄せられています。
1位：目白／42票1位にランクインしたのは、目白です。山手線では珍しい単独駅ながら、新宿や池袋など繁華街へのアクセスも便利。学習院大学の最寄駅で、近隣は都内有数の高級住宅街であることでも知られています。
駅周辺には居酒屋などが少なく、夜間も騒がしくありません。駅から少し離れると閑静な住宅街となり、都心ながら落ち着いた雰囲気が暮らしやすいと評判です。
回答コメントでは「落ち着いた雰囲気の静かな住宅街で夜道も安心」（40代女性／福島県）、「住宅街もそれなりにあるからです」（30代女性／神奈川県）、「日本女子大学があり、きちんとしていそうなイメージがある」（30代男性／東京都）などの声が集まりました。
※回答コメントは原文ママです
(文:くま なかこ)