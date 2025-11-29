「グラビア女王」と呼ばれるグラビアアイドルの沢口愛華さんが、オール水着グラビアマガジン『ENTAME 36℃』Vol.02の通常版の表紙と巻頭を飾りました。



【写真】湯船の中で妖しげな色気を放つ沢口愛華さん

同誌は「あのコの体温を届ける」をコンセプトに昨年創刊し、今回が2号目となる。沢口さんの撮影は東京・荻窪に残るレトロな温泉旅館で行われました。湯船の中で戯れるショットでは無邪気な一面を、和室での黒い水着カットでは落ち着いた大人の雰囲気に。ワンピース水着では幻想的な空気をまとい、作品全体を通して多彩な表情を表現しています。



『ENTAME 36℃』Vol.02はネット限定の「特別版」も用意されており、こちらの表紙には北野瑠華さんが登場。昨年の1st写真集『触れて、みる？』がヒットし、グラビアシーンの中心に躍り出た北野は、写真家・青山裕企氏の代表シリーズ「SCHOOLGIRL COMPLEX」とのコラボで制服姿を披露しました。



また、小池里奈さん、沢美沙樹さん、山岡聖怜さん、あゆのさん、鈴木Mob.さんらも登場し、それぞれの個性を生かしたグラビアが掲載されています。また、通常版・特別版ともにセブンネット限定の特典付き版も販売。通常版には沢口さんのポストカード、特別版には北野さんのL版ブロマイド（2種のうちランダム1枚）が付属します。