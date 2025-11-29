「こんなの初めて」辻希美＆杉浦太陽の長女・希空、誕生日サプライズショット披露！ 大人かわいい姿に反響
俳優の杉浦太陽さんとタレントの辻希美さんの長女・希空さんは11月28日、自身のInstagramを更新。友人からの誕生日サプライズの様子を公開しました。
【写真】希空、誕生日サプライズショット披露！
この投稿には、記事執筆時点の29日現在で9万5000を超える「いいね！」が寄せられています。
(文:古原 美咲)
「幸せ者です」希空さんは「大大大好きな親友ちゃんが誕生日サプライズをしてくれました……こんなの初めて 本当にありがとう幸せ者です」とつづり、5枚の写真を投稿。友人からの誕生日サプライズショットを公開し、1〜2枚目では、バースデーケーキを前に花束を持つ希空さんの姿を披露。大人っぽさとかわいらしさを感じられる雰囲気で、うれしそうな様子が伝わってきます。
「活動を始めてから1年」26日の投稿で、「18歳になりました」とつづり、誕生日を報告した希空さん。「活動を始めてから1年が経ち、いろいろな方に支えてもらいながらこの1年間を過ごす事ができたと感じています。これからもっと新しい事に挑戦していきたいと思っているので皆さん応援宜しくお願いします！」と感謝と意気込みを語っています。今後の活躍も楽しみですね！
