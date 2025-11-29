¡ÖÁÇÀ²¤é¤·¤¤¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤Ë»Ù¤¨¤é¤ì¤¿1Ç¯¡×J3¥®¥é¥ô¥¡¥ó¥ÄËÌ¶å½£¤ÎÁýËÜ¹ÀÊ¿´ÆÆÄ¤¬¥¹¥¿¥ó¥É¤Ë´¶¼Õ¡¡8°Ì¤Ç½ªÀï¡¢¾º³ÊPO¿Ê½Ð¤Ï¤Ê¤é¤º
¡¡¢¡ÌÀ¼£°ÂÅÄÀ¸Ì¿J3ºÇ½ªÀá¡¡¾¾ËÜ2¡½1ËÌ¶å½£¡Ê29Æü¡¢Åìµþ¡¦Ì£¤ÎÁÇ¥Õ¥£¡¼¥ë¥ÉÀ¾¤¬µÖ¡Ë
¡¡ºÇ½ªÀá¤ò7°Ì¤Ç·Þ¤¨¤¿¥®¥é¥ô¥¡¥ó¥ÄËÌ¶å½£¤¬¡¢¥¢¥¦¥§¡¼¤ÇÆ±15°Ì¤Î¾¾ËÜ¤ÈÂÐÀï¤·¤ÆÄËº¨¤ÎµÕÅ¾Éé¤±¡£¾¡¤ÁÅÀ56¤Î8°Ì¤Ç¥·¡¼¥º¥ó¤ò½ª¤¨¡¢2021Ç¯°ÊÍè¤ÎJ2¾º³Ê¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢²ÄÇ½À¤Î»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿3°Ì¤«¤é6°Ì¤Î4¥Á¡¼¥à¤¬»²²Ã¤¹¤ë¾º³Ê¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ¡ÊPO¡Ë¤Ø¤Î¿Ê½Ð¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡ÁýËÜ¹ÀÊ¿´ÆÆÄ¤Ï¡Ö¤¤¤¤·Á¤ÇÀèÀ©¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Æ¡¢ÁÀ¤¤ÄÌ¤ê¤Î·Á¤«¤é¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢¤½¤ì¤¬Â³¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È²ù¤ä¤ó¤À¡£Á°È¾5Ê¬¤Ëº¸¥µ¥¤¥É¤«¤éÅ¸³«¤·¡¢ºÇ¸å¤Ï¥´¡¼¥ëÁ°¤ËµÍ¤á¤Æ¤¤¤¿¶ðÂôÄ¾ºÈ¤¬²¡¤·¹þ¤ßÀèÀ©¡£¤È¤³¤í¤¬Æ±14Ê¬¤Ë¾¾ËÜ¤ÎÂ¼±Û³®¸÷¤Ë¥Ï¡¼¥Õ¥¦¥§¡¼¥é¥¤¥ó¤Î¼êÁ°¤«¤é¤Î¥í¥ó¥°¥·¥å¡¼¥È¤ò·è¤á¤é¤ì¤ë¤È¡¢¸åÈ¾15Ê¬¤Ë¾¡¤Á±Û¤·¤òµö¤·¤¿¡£
¡¡5Ç¯¤Ö¤ê¤ÎJ2Éüµ¢¤Ø¤ÎÆ»¤¬Àä¤¿¤ì¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¤âÁ°Àá¤Î¥Û¡¼¥à¶âÂôÀï¤Ç·àÅª¤ÊµÕÅ¾¾¡Íø¤ò¼ý¤á¤ë¤Ê¤É¡¢ºÇ½ªÀá¤Þ¤ÇJ2¤Ø¤Î²ÄÇ½À¤ò»Ä¤·¤¿Áª¼ê¤ÎÊ³Æ®¤òÁýËÜ´ÆÆÄ¤Ï¤¿¤¿¤¨¤¿¡£¡Öº£¥·¡¼¥º¥ó¡¢°ìÅÙÉé¤±¤¿Áê¼ê¤Ë¤Ê¤«¤Ê¤«¾¡¤Ä¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¥ê¡¼¥°¤òÆñ¤·¤¯¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿Í×°ø¤Ç¤Ï¤¢¤Ã¤¿¡£¤¤¤¤»þ´ü¤â°¤¤»þ´ü¤â¤¢¤ëÃæ¤Ç¡¢ËÜÅö¤ËÁª¼ê¤¿¤Á¤ÏÆ§¤óÄ¥¤Ã¤Æ¡¢ºÇ¸å¤ÎºÇ¸å¤Þ¤Ç²ÄÇ½À¤ò¼¨¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤³¤È¤Ë´Ø¤·¤Æ¤ÏËÜÅö¤Ë¸Ø¤é¤·¤¯»×¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡£1¿Í1¿Í¤ÎÀ®Ä¹¤¬¤¢¤Ã¤¿¤«¤é¤³¤½¤Î¤³¤Î¥Õ¥£¥Ë¥Ã¥·¥å¤«¤Ê¤È¤¤¤¦É÷¤Ë»×¤¦¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡¾¾ËÜ¤ÎËÜµòÃÏ¥µ¥ó¥×¥í¥¢¥ë¥¦¥£¥ó¤Î°ìÉôÀßÈ÷ÇËÂ»¤Î±Æ¶Á¤Ë¤è¤Ã¤Æ»ÈÍÑ¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤¬ÊÑ¹¹¤È¤Ê¤ê¡¢Ì£¤ÎÁÇ¥Õ¥£¡¼¥ë¥ÉÀ¾¤¬µÖ¤Ç¤Î³«ºÅ¡£¥¹¥¿¥ó¥É¤Ç¤ÏÅìµþ¤Þ¤ÇµÍ¤á¤«¤±¤¿ÂçÀª¤Î¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤¬¾º³Ê¤ò¿®¤¸¤ÆÀ¼¤ò¤«¤é¤·¤¿¡£¡ÖËÌ¶å½£¤«¤é¤¢¤ì¤À¤±¡¢ËÍ¤é¤¬¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ¤ËÆþ¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢¸å²¡¤·¤ò¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë°ì½ï¤ËÀï¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤¬Íè¤Æ¤¯¤ì¤¿¤³¤È¤òËÜÅö¤Ë¸Ø¤ê¤Ë»×¤¦¡£ÁÇÀ²¤é¤·¤¤¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤Ë»Ù¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¿1Ç¯¤À¤Ê¤È¤¤¤¦¤Õ¤¦¤Ë´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¿¼¤¤´¶¼Õ¤ò¸ý¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡J2¼«Æ°¾º³Ê¤ÏJ3¤ÇÍ¥¾¡¤·¤¿ÆÊÌÚ¥·¥Æ¥£¤È¡¢2°Ì¤ÎÈ¬¸Í¤Ë·è¤Þ¤Ã¤¿¡£¤È¤â¤Ë½é¤ÎJ2¤È¤Ê¤ë¡£¾º³ÊPO¤Ï3°Ì¤ÎFCÂçºå¡¢4°Ì¤ÎµÜºê¡¢5°Ì¤Î¼¯»ùÅç¡¢6°Ì¤Î¶âÂô¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£