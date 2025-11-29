¥ì¥¤¥¶¡¼¥é¥â¥óHG¤ÎºÊ¡¦½»Ã«°ÉÆà¡¢²ÈÂ²3¿Í¤Ç´Ú¹ñ¤Ø ËþµÊ¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¡ÖÌ¼¤µ¤óÈþ¿Í¡×¡Ö¤¤¤¤¼Ì¿¿¤¹¤®¡×¤ÎÀ¼
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/11/29¡Û¤ª¾Ð¤¤¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¥ì¥¤¥¶¡¼¥é¥â¥óHG¤ÎºÊ¤Ç¡¢¥¿¥ì¥ó¥È¤ä¼Â¶È²È¤È¤·¤Æ³èÌö¤¹¤ë½»Ã«°ÉÆà¤¬11·î28Æü¡¢¼«¿È¤ÎInstagram¤ò¹¹¿·¡£´Ú¹ñÎ¹¹Ô¤Ç¤ÎHG¤äÌ¼¤È¤Î²ÈÂ²¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û49ºÐ¿Íµ¤·Ý¿Í¡¢Èþ¿ÍÌ¼¤È´ó¤êÅº¤¦»Ñ ´Ú¹ñËþµÊ
½»Ã«¤Ï¡ÖÂ©»Ò¤¬½¤³ØÎ¹¹Ô¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤ÎÆüÄø¤Ë¤¢¤ï¤»¤Æ¤Ñ¤ó¤Á¤ã¤ó¤ÈÌ¼¤È3¿Í¤Ç´Ú¹ñ¤Ø¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¿¤è¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤òÅº¤¨¤Æ¡¢´Ú¹ñ¤Ç»£±Æ¤µ¤ì¤¿ÍÍ¡¹¤Ê²ÈÂ²¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¡£¤ª¤·¤ã¤ì¤ÊÅ¹¤äÈþÌ£¤·¤¤¥°¥ë¥á¤ò½ä¤ê¡¢ËþµÊ¤·¤¿ÍÍ»Ò¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö²ÈÂ²¥·¥ç¥Ã¥È¤¬Èù¾Ð¤Þ¤·¤¤¡×¡ÖÌ¼¤µ¤óÈþ¿Í¡×¡ÖÃçÎÉ¤·²ÈÂ²¤Ç¤¦¤é¤ä¤Þ¤·¤¤¡×¡Ö³Ú¤·¤µÅÁ¤ï¤ë¡×¡Ö¤¤¤¤¼Ì¿¿¤¹¤®¡×¡ÖHG¤Î¾Ð´é¤¬Í¥¤·¤¤¡×¡ÖÉþ¤¬Á´Éô²Ä°¦¤¤¡×¡Ö¤´ÈÓ¤âÈþÌ£¤·¤½¤¦¡×¤Ê¤É¤ÈÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¥ì¥¤¥¶¡¼¥é¥â¥óHG¤È½»Ã«¤Ï¡¢2006Ç¯8·î8Æü¤Ë·ëº§¡£2008Ç¯7·î¤ËÄ¹ÃË¤¬¡¢2011Ç¯5·î¤Ë¤ÏÄ¹½÷¤¬ÃÂÀ¸¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
