岸井ゆきの、脇腹チラ見せ衣装で登場 “今年中にやりたいこと”明かし共演者から“警告”「危ないよ！」
俳優の岸井ゆきの(33)が29日、都内で行われた映画『佐藤さんと佐藤さん』公開記念舞台あいさつに登壇。脇腹付近が空いた真っ赤な衣装で登場し、観客を魅了した。
【全身ショット】脇腹チラリ…真っ赤な衣装で登壇した岸井ゆきの
本作で主演を務めた岸井。宮沢氷魚と仲睦まじげに会話する場面もあった。
“今年中にやりたいこと”を司会者から問われると、岸井は「夜の海に行きたい」と回答。共演者から驚きの声が上がり、「夜の海は危ないよ！」と“警告”もされた。
「波の音が聞きたかった。でも、楽しくないならやらない！」と答えを取り下げると、宮沢から「いいんじゃない。星とか見たり」と言われ、笑顔。「すっごい薄い三日月の時に行きたい」と話した。
本作は“夫婦”という誰でも人生において一度は考えるテーマを軸に、人と人との関係を丁寧に、そしてヒリヒリするくらいリアルに描いたオリジナルストーリー。芯が強く明るい佐藤サチ役を岸井、真面目でインドアな佐藤タモツ役を宮沢が演じる。
イベントには岸井、宮沢のほか、藤原さくら、三浦りょう太（※りょう＝けものへんに寮）、中島歩、天野千尋監督が登壇した。
【全身ショット】脇腹チラリ…真っ赤な衣装で登壇した岸井ゆきの
本作で主演を務めた岸井。宮沢氷魚と仲睦まじげに会話する場面もあった。
“今年中にやりたいこと”を司会者から問われると、岸井は「夜の海に行きたい」と回答。共演者から驚きの声が上がり、「夜の海は危ないよ！」と“警告”もされた。
本作は“夫婦”という誰でも人生において一度は考えるテーマを軸に、人と人との関係を丁寧に、そしてヒリヒリするくらいリアルに描いたオリジナルストーリー。芯が強く明るい佐藤サチ役を岸井、真面目でインドアな佐藤タモツ役を宮沢が演じる。
イベントには岸井、宮沢のほか、藤原さくら、三浦りょう太（※りょう＝けものへんに寮）、中島歩、天野千尋監督が登壇した。