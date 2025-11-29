◆高円宮杯Ｕ―１８サッカープリンスリーグ東海▽第１７節 藤枝明誠４―１磐田Ｕ―１８（２９日、静岡・藤枝総合運動公園）

藤枝明誠がジュビロ磐田Ｕ―１８を４―１で破り、最下位転落を逃れた。

試合前の明誠は勝ち点１６で８位。最下位（１０位）の帝京大可児が午前中の試合で浜松開誠館を破り、勝ち点を１７に伸ばしていた。１時間早く始まった９位の名古屋Ｕ―１８Ｂも、静岡学園セカンドをリード。絶対に落とせなかった。

気合の入ったイレブンは激しいプレスで磐田のパスワークを阻み、前半８分にＭＦ磯川友がミドルを突き刺して先制。さらに同２６分にはＭＦ加藤柊一郎が約３０メートルのスーパーミドルをゴール右上隅に決める。

２―１で折り返した後半１８分にも磯川がゴールを決めて突き放し、勝負を決めた。「３年生が意地を見せてくれた」と松本安司監督。リーグ戦は５試合ぶりの勝利で、２得点の磯川は「ミドルは思い切り打った。先週の清水ユース戦（０●１）はけがで出られなかったので、結果を出したかった」と喜んだ。

順位は７位に上がったものの、最下位・富士市立との勝ち点差は２しかない。１２月６日の最終節は藤枝東と「藤枝ダービー」だ。ジュビロＳＳ磐田出身で「いつも以上に気持ちが入っていた」とゴラッソを決めた加藤は話し、「まだ残留が決まったわけじゃない。次も勝つしかない」と必勝を誓った。（里見 祐司）