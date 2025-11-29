タレントの安めぐみ（43）が27日放送の日本テレビ「見取り図の間取り図ミステリー」（木曜後7・00）に出演し、自宅を披露した。

夫のお笑いコンビ「Take2」の東MAXこと東貴博（55）が撮影した動画で自宅を紹介。

“お金持ちキャラ”の東の自宅だけに、白い玄関のドアを開けると、いきなり金ぴかの玄関ホールの壁とシャンデリア。

安は「まぶしいですよね」と言い「だんだんこのまぶしさに慣れてきて、着た人に「縁起がいいね」って言われるので、今はポジティブに考えています」と言い、東から「お気に入りなんですね」と言われると「う〜〜ん」と言葉を濁した。

玄関そばの小物を置くスポットには、小判の山が3つ。安は「レプリカだと思うんですけど、これが置いてあって、すごい嫌だなって思って。ある日勝手に夜、こっそり天使の置物に変えたんですよ。そうしたら次の日、またこれになってて、それを一週間くらい、お互い無言で繰り返して。もう私が“ねまけ”して、もうこれでいいやって」と語った。すると、東が「ねまけ…根負けの間違いです」とツッコみ、「あはは…」と笑っていた。

その後、リビングに行くと、ここにもまたシャンデリアと大理石のテーブルに特注の王冠が付いた椅子。「東さんのこだわり」と紹介していた。

また、スタジオで金ぴかの壁について「全身鏡になるんじゃないですか？」と聞かれた安は「確かに、映りますね」とうなずき、「あと、お客さんが来るたびに“まぶしいっ”って言う…」と苦笑していた。