夏以降、米カリフォルニア州で騎乗しているミルコ・デムーロ（46）が28日、サンディエゴ近郊のデルマー競馬場で騎乗し、トゥルーリークオリティ（セン5＝J・トーマス、父クオリティロード）とコンビを組んだ7R・ハリウッドターフC（G2、芝2400メートル）で1馬身3/4差V。序盤は後方待機から早めに動いて末脚を引き出し、ブレイブデブとのコンビで制した10月5日のサーファーガールS（G3）に続く自身2度目の米重賞制覇を飾った。

引き揚げてきたデムーロは「序盤は進んで行かないけど彼のリズムを大事にし、徐々にエンジンがかかった。調教にも乗ったけど賢い馬で何をすべきか分かっている」と相棒を称え、トーマス師は「ミルコがペースを踏まえて後方からいい位置に誘導し、とても上手に乗ってくれた」と好騎乗を強調した。

先月30日に開幕した秋のデルマー開催で11勝とし、首位リスポリと3勝差のリーディング3位。今開催はラスト2日となり、29日（日本時間30日）のハリウッドダービー（芝1800メートル）はテンプスヴォラット（牡3＝L・パウエル、父ノットディスタイム）とのコンビで米G1獲りにチャレンジする。